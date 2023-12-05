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Где в Европе лучше всего говорят по-английски и где англоязычным путешественникам придется нелегко?

Франция опустилась с 34-го на 43-е место в мире по уровню владения английским языком.
Франция опустилась с 34-го на 43-е место в мире по уровню владения английским языком. Авторское право Canva
By Angela Symons
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Некоторые популярные туристические направления Европы отличаются тем, что знание английского языка вам там не поможет.

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Переезд в новую страну может быть нелегким делом, особенно если вы не знаете языка.

Поскольку английский является самым распространенным вторым языком в мире, он часто становится запасным вариантом, пока вы изучаете местный.

Так где же в Европе вас поймут лучше всего, и в каких странах могут возникнуть сложности?

Каждый год международная образовательная компания Education First (EF) собирает данные о лучших (и худших) странах по уровню владения английским языком в своем рейтинге English Proficiency Index (EPI). Анализируя результаты 2,2 миллиона взрослых, сдававших стандартные тесты EF по английскому языку в 2022 году, компания присваивает каждой стране рейтинг из 800 баллов.

Вот как обстоят дела в Европе в 2023 году.

В каких европейских странах лучше всего знают английский?

Как и в 2022 году, жители Нидерландов вновь заняли первое место с 647 баллами, продемонстрировав наилучшие навыки владения английским как в Европе, так и среди 113 стран мира, где проводилось исследование.

Но в Европе есть и множество других мест, где вас, скорее всего, поймут, если вы заговорите по-английски.

Также в топ стран с "очень высоким уровнем владения" вошла Австрия, заняв 3-е место в мире с 616 баллами. 

Следом идут скандинавские страны - Дания, Норвегия и Швеция, а за ними - Бельгия, Португалия, Германия, Хорватия и Греция.

Среди европейских стран с "высоким уровнем владения" английским языком также Польша (13-е место в мире), Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия, Литва, Люксембург, Эстония, Сербия, Чешская Республика и Швейцария (30-е место).

Франция отстает в знании английского языка

Однако некоторые из наиболее популярных туристических направлений Европы имеют лишь "умеренный уровень владения" английским языком.

Франция опустилась в рейтинге по сравнению с 2021 годом. Тогда она находилась в категории "высокий уровень владения" и была на 31-м месте в мире. В 2022 году она оказалась уже на "умеренном уровне", набрав лишь 541 балл (34-е место). В 2023-м она потеряла еще 9 позиций в рейтинге и опустилась на 43-е место в мире, получив 531 балл. Это самый низкий среди всех стран Северной Европы, включенных в исследование.

Набрав 535 баллов, Италия и Испания также попали в категорию "умеренного уровня", заняв общее 35-е место в мире и 32-е и 33-е в Европе, что соответствует их позициям 2022 года.

Их опередили Грузия и Беларусь, занявшие 32-е и 33-е места в мире. Среди других европейских стран, попавших в категорию "умеренный уровень владения языком", - Молдавия (35-е место), Албания, Россия, Украина и Армения (48-е место).

К странам, где вас могут понять с большим трудом, относятся Турция (66-е место) и Азербайджан (83-е место) - обе эти страны относятся к категории "низкий уровень владения языком".

Несмотря на то что Испания, Италия и Франция занимают более низкие позиции, чем многие европейские страны, уровень владения английским языком в их столицах высок.

2023: уровень владения английским в Европе снизился

EF отслеживает тенденции с момента публикации первого EPI в 2011 году.

Несмотря на то, что Европа доминирует в верхней части индекса, в этом году уровень владения английским языком на континенте снизился, а ряд стран с высоким и очень высоким уровнем владения английским языком показали более низкие результаты. Однако в целом европейские страны демонстрируют стабильное улучшение в долгосрочной перспективе.

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Исследование также показало, что с 2020 года уровень владения английским языком среди 18-20-летних резко упал во всем мире из-за перебоев в образовании во время пандемии COVID-19.

Носители английского значительно отстают по уровню владения вторым языком

По прогнозам EF, с развитием искусственного интеллекта мы, возможно, сможем избавиться от языковых ограничений с помощью инноваций. Но пока она признает значение английского как глобального языка для инноваций, возможностей и культурного взаимопонимания.

Это, как известно, привело к самоуспокоенности среди носителей английского языка. Согласно данным Европейской комиссии за 2018 год, только 32% молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет в Великобритании заявили, что могут уверенно читать и писать на двух или более языках.

Этот показатель меркнет по сравнению со средним значением в 80% по странам-членам ЕС. Во Франции 79% респондентов заявили, что умеют читать и писать на двух и более языках, в Испании - 85%, а в Италии - 90%.

Хотите повысить квалификацию? Сербия, Португалия и Румыния - одни из самых простых стран для изучения языка в Европе, согласно исследованию обучающей платформы Preply.

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