Из Приморья на северокорейский горнолыжный курорт Масикрён отправилась первая группа российских туристов. Одна из отдыхающих сказала: "Я очень хотела туда поехать, потому что это, наверное, самая закрытая страна, где есть возможность покататься на лыжах".

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Первая группа туристов, которым разрешен въезд в Северную Корею с начала пандемии, прибыла в страну.

Хотя россиянам запрещен въезд в большинство европейских стран с туристическими целями из-за вторжения Кремля в Украину, Северная Корея принимает их с распростертыми объятиями.

По словам Инны Мухиной, гендиректора агентства "Восток Интур", которое организует туры, российские туристы посетят столицу страны Пхеньян, а затем покатаются на лыжах.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет рекомендовать Северную Корею в качестве места отдыха.

Первые россияне отправляются на горнолыжные курорты Северной Кореи AP Photo

Является ли Северная Корея популярным местом отдыха?

Желающих поехать в тур в Северную Корею "очень много", говорит Мухина, добавляя, что группа состоит из людей из разных регионов РФ.

Она также рассказала, что в состав группы входят дети из российской школы, цель которой - воспитание олимпийских чемпионов.

Причины посещения Северной Кореи у россиян разные, говорит Мухина: одних интересует возможность побывать в закрытой стране, других - катание на лыжах и сноуборде.

"Мы любим лыжи, - сказала Галина Полевщикова корреспонденту AP в аэропорту Владивостока незадолго до вылета в Пхеньян. - Я очень хочу туда поехать, потому что это, наверное, самое закрытое место, где есть такая возможность".

Это не обычная туристическая группа, а "пробная делегация", которая может проложить путь для других российских путешественников.

Чем будут заниматься туристы во время поездки?

Согласно сообщению ТАСС, группа посетит достопримечательности в Пхеньяне, а затем отправится в Масикрён на восток страны, где недавно открылся новый горнолыжный курорт.

"В Масикрёне вы попадете в настоящий рай для любителей зимних видов спорта! Здесь вас ждут невероятные склоны с разными уровнями сложности, которые удовлетворят запросы и опытных лыжников, и новичков. Чистый горный воздух и великолепные виды на окружающую природу создадут незабываемую атмосферу во время катания", - рекламируется тур на сайте компании.

Сколько стоит горнолыжная поездка в Северную Корею?

Стоимость тура на четыре дня - около 700 евро на человека.

Почему Северная Корея открывается для российских туристов?

Пхеньян постепенно ослабляет ограничения, введенные в период пандемии, и открывает свои границы в рамках усилий по восстановлению экономики, ослабленной в результате блокады и постоянных санкций со стороны США. В августе разведслужба Южной Кореи сообщила, что экономика Северной Кореи сократилась с 2020 по 2022 год и её ВВП в прошлом году был на 12% меньше, чем в 2016 году.

Несмотря на открытие границ, поездка все равно стала сюрпризом для азиатских наблюдателей, которые ожидали, что первые туристы в Северную Корею после пандемии приедут из Китая, крупнейшего дипломатического союзника северокорейцев.

Этот пробный туристический визит подчеркивает углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после встречи в сентябре прошлого года северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Тот саммит усилил подозрения в том, что Северная Корея поставляет России вооружения для войны на Украине в обмен на российские оружейные технологии и другую поддержку.

Как сообщает ТАСС, поездка была организована в рамках соглашения, достигнутого губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и северокорейскими властями.

Кожемяко посетил Пхеньян в декабре для переговоров по укреплению экономических связей в рамках двусторонних обменов после саммита Кима и Путина. В преддверии поездки он сообщил российским СМИ, что рассчитывает обсудить вопросы туризма, сельского хозяйства и торгового сотрудничества.

Расширение связей между Северной Кореей и Россией происходит в то время, когда каждая из них находится в состоянии конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками - Северная Корея из-за своей ядерной программы, а Россия из-за затянувшейся войны с Украиной.