Самана - зеленый рай Доминиканской Республики

Полуостров Самана – самый зеленый регион Доминиканской Республики, где вас ждут пляжи с белым песком, красочный подводный мир, богатая природа и вкусная кухня.

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Полуостров Самана расположен на северо-востоке Доминиканской Республики. В новом выпуске программы Чинция Рицци посещает этот дикий регион, открывая для себя красочный подводный мир, живописные пляжи и пышную зелень карибского курорта.

Мы начнем наше путешествие с Плайя-Ринкон на самой окраине полуострова. Этот пляж, окруженный белым песком, бирюзовой водой и кокосовыми деревьями, входит в десятку самых красивых в мире.

Снорклинг в этом регионе просто потрясающий. Рифы богаты кораллами, губками, морскими ежами и всевозможными разноцветными рыбами. С января по март в бухте Самана можно увидеть огромных морских животных: горбатые киты приплывают сюда, чтобы размножаться.

Прежде чем совершить конную прогулку по самой зеленой части района и увидеть впечатляющий водопад Сальто-Эль-Лимон, мы сделаем остановку на райском острове Кайо Левантадо и попробуем традиционный рецепт Саманы – Pescado con coco (рыба с кокосом) - красочное и вкусное блюдо, прекрасно отражающее доминиканскую кухню.