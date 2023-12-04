Telefónica сократит в Испании треть работников

Телекоммуникационная группа, действующая в 12 странах, включая Бразилию и Великобританию, в настоящее время насчитывает 16 500 сотрудников в Испании из 100 000 по всему миру. В последние годы компания уже сократила несколько десятков тысяч рабочих мест в стране

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Руководство испанского телекоммуникационного гиганта Telefónica намерено сократить более 5 100 рабочих мест к 2026 году.

Сокращение рабочих мест, о котором было объявлено в понедельник на встрече руководства и профсоюзов, коснется всех направлений деятельности компании в Испании.

Телекоммуникационная группа, действующая в 12 странах, включая Бразилию и Великобританию, в настоящее время насчитывает 16 500 сотрудников в Испании из 100 000 по всему миру. В последние годы компания уже сократила несколько десятков тысяч рабочих мест в стране

Руководство Telefónica заявило, что "сообщило различным представителям трудящихся о корректировке, которая требуется для различных филиалов компании в Испании и необходима для "адаптации к процессу трансформации, требуемому новой цифровой эрой".

По данным профсоюза UGT, план по сокращению штатов затронет сотрудников, родившихся до 1968 года и проработавших в компании не менее 15 лет. Число увольнений может оказаться меньше заявленных 5 100, так как некоторые сотрудники могут пройти переподготовку в компании.

Профсоюз заверил, что "не будет никакого соглашения" с руководством без "гарантий" и мер по обеспечению "стабильности" сотрудников.