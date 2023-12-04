Пиргулинский заповедник: вид с земли и с неба

Euronews продолжает знакомство с Азербайджаном, его культурой и природными красотами. В этом репортаже мы отправляемся в Пиргулинский заповедник.

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Этот природный парк расположен недалеко от Шемахи, в 130 км к западу от столицы Азербайджана Баку. Заповедник на восточной окраине Большого Кавказа был создан в далеком 1968-ом. Наш корреспондент Чинция Рицци отправилась в поход по его густым лесам, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами...

Пеший туризм - не единственная достопримечательность региона. Местные власти развивают уникальные предложения, например, полеты на воздушном шаре. В июне в Шемахе прошел первый в Азербайджане фестиваль воздушных шаров.

Шемаха - еще и крупный винодельческий район. На окрестных холмах растет виноград, основа известных вин и коньяк. Почва и климат здесь исключительно благоприятны для виноградарства, которое уходит корнями в глубокую древность.

Сегодня традиция вступает в новую эру: виноделы начинают производить первые в стране экологически чистые вина, сертифицированные в ЕС.