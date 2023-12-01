Вертолет упал на автостраду в Мадриде

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых находились в вертолете. Третьим пострадавшим стал водитель автомобиля, проезжавший в момент падения вертолета по трассе

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На одну из главных кольцевых дорог Мадрида упал вертолет.

В результате аварии пострадали три человека, двое из которых находились в воздушном судне. Пассажир смог самостоятельно выбраться из под обломков. Пилота пришлось спасать пожарным. Оба были доставлены в больницу: один с незначительной травмой головы, другой с возможным переломом бедра.

Третьим пострадавшим стал водитель автомобиля, проезжавший в момент падения вертолета по трассе. В результате столкновения он получил незначительные порезы.

Причина аварии пока неизвестна.

Инцидент произошел недалеко от выставочного центра IFEMA, где в последние дни проходила европейская выставка аэронавтики Rotors, которая стала одной из важнейших в вертолетной индустрии и одной из крупнейших в Европе.