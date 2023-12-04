Цены на золото растут

Согласно недавнему исследованию, 24 % Центробанков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, поскольку они все больше разочаровываются в долларе США как резервном активе
Цены на золото поднялись в понедельник до рекордно высокого уровня $2 111 за тройскую унцию, однако затем опустились до $2 064.
Предыдущий рекордный максимум $2 072,49 за тройскую унцию был установлен в августе 2020 года. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, ударившей по экономике США сильнее чем по другим странам. Это обстоятельстство побудило инвесторов активно скупать слитки.
Согласно недавнему исследованию, 24 % Центробанков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайшие 12 месяцев, поскольку они все больше разочаровываются в долларе США как резервном активе.