Дзен в Ленкорани: лечебная нефть, термальные источники и чай

Юго-восток Азербайджана славится своими чайными плантациями и горячими источниками. Euronews приглашает вас отдохнуть и набраться сил на уникальном курорте.

РЕКЛАМА

Ленкоранский район на юго-востоке Азербайджана расположен между Каспийским морем и Талышскими горами. Здесь много горячих источников или "истису", в которых содержится обилие живительных элементов.

Чинция Рицци посетила оздоровительный курорт Lankaran Springs, который вышел на качественно новый уровень, сохранив при этом традиционный подход.

Здесь можно поплавать в бассейнах, наполненных водой из горячих подземных источников с постоянной температурой 45 и 46℃, посетить финскую сауну или турецкую баню. Кроме того, курорт предлагает такие процедуры, как гидротерапия, физиотерапия и менее известную нафталано-парафиновая терапия.

Парафин получают из нефти – самого ценного ресурса Азербайджана – и готовят в местных печах. Нафталан (лечебная нефть) обладает обезболивающим, противовоспалительным и тонизирующим действием.

После аппликаций и других процедур неплохо отведать чая, который непременно подадут в классических грушевидных стеклянных стаканах.

Субтропический климат, влажность и плодородная почва Ленкорани делают этот район прекрасным местом для выращивания чая. Сейчас на регион приходится 99% национальной продукции.