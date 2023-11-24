Участники беспорядков опозорили Ирландию

Участники беспорядков в Дублине "позорят Ирландию", заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. В погромах и бесчинствах в одном из районов Дублина, населенного в основном иммигрантами, власти страны обвиняют ультраправых

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Участники беспорядков в Дублине "позорят Ирландию", заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. В погромах и бесчинствах власти страны обвиняют ультраправых.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии:

— Те, кто участвовал в беспорядках, опозорили Дублин, опозорили Ирландию, опозорили свои семьи и самих себя. Эти преступники поступили так не из-за любви к Ирландии и желания защитить ирландский народ, даже не из чувства патриотизма, каким бы искаженным оно ни было. Они пошли на это из ненависти. Они любят насилие, любят хаос, любят причинять боль другим.

Лео Варадкар так же подчеркнул, что участники беспорядков "утверждают что защищают ирландских граждан", однако "они подвергают опасности" "самых невинных и уязвимых".

Погромы начались после того, как рано утром мужчина с ножом напал на людей возле одной из дублинских школ. Он ранил пятерых, включая учителя и троих детей. Пятилетняя девочка, по словам полиции, находится "в очень тяжелом состоянии".

Нападавший задержан на месте преступления.

Вечером того же дня начались беспорядки в одном из районов Дублина, который населяют в основном иммигранты. Участники погрома поджигали автомобили, грабили магазины и нападали на полицейских. На улицы вышли по меньшей мере 100 человек. Некоторые из них были вооружены металлическими прутьями. Ирландская полиция арестовала 34 человека

Полиция возложила ответственность за беспорядки на ультраправые силы. Власти обвинили их в распространении в социальных сетях слухов о происхождении нападавшего. Все это происходило на фоне растущей антииммиграционной риторики в стране.

При этом власти сообщили лишь, что нападавшему было около пятидесяти лет. Основываясь на первых результатах расследования, исключили террористический мотив.