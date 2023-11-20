В стране горного мёда: сокровища Азербайджана

У подножия Большого Кавказа сохранилась традиция дикого пчеловодства – текне.

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Древний Шёлковый путь проходил через горы и равнины Большого Кавказа, на северо-западе Азербайджана, где Европа встречается с Азией.

Лекит – небольшая деревня у подножия гор. На протяжении многих веков здесь занимаются производством кавказского горного меда.

Чинция Рицци отправилась на местную пасеку, чтобы узнать, что такое дикое пчеловодство. Благодаря использованию полой деревянной колоды ульи под названием текне повторяютестественную среду обитания пчёл, живущих на деревьях. От более привычного нам пчеловодства текне отличает отсутствие вмешательства человека.

Однако с XIX века традиционные ульи текне в Азербайджане всё больше стали вытесняться рамочными, и лишь немногие производители по-прежнему используют текне.

Без мёда невозможно представить традиционные азербайджанские блины – махару. Тесто из яиц, молока, муки и соли выливается на сковороду садж и само принимает форму солнца. Готовый блин смазывают маслом и мёдом.

Приготовление идеальной махары требует использования особой техники и большой ловкости рук. Махара традиционно подаётся в канун весеннего праздника Навруз, который символизируют возрождение и омоложение после долгой зимы.