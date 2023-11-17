Лучшие европейские направления для экспатов находятся в Испании.

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Тем, кто всерьёз подумывает о переезде в другой город или даже страну, знающие люди скажут: время для этого самое подходящее.

Удалённая работа в тренде, возможностей и условий для неё сегодня существует предостаточно. Кроме того, ряд стран предоставляет целевые визы цифровым кочевникам.

Но решить, куда лучше направиться, не так уж просто. Важно найти место, которое бы лучше всего соответствовало карьерным амбициям и образу жизни.

Ежегодно организация InterNations проводит опрос людей, живущих и работающих за рубежом. Исследование Expat Insider может облегчить потенциальным экспатам выбор пункта назначения.

В этом году оно охватило 12 тысяч респондентов, которые оценили простоту обустройства на новом месте, комфорт и удобства, условия труда и качество досуга в 49 городах мира.

Рейтинг также включает индекс Expat Essentials, который учитывает такие факторы, как цифровые услуги, бюрократия, жильё и язык.

Вот лучшие (и худшие) европейские города для экспатов на сегодняшний момент, согласно результатам исследования.

Малага - лучший город в мире для экспатов

Малага была признана лучшим городом Европы и мира для экспатов в 2023 году.

90% опрошенных отметили, что местные жители особенно доброжелательно относятся к иностранным гражданам. По этому показателю у Малаги безоговорочно первое место в рейтинге.

Кроме того, здесь приезжие легко обзаводятся новыми друзьями и довольны качеством жизни (2-я строчка).

Дополнительные баллы Малага набрала за счёт мягкого климата и хороших погодных условий. Также она вошла в первую десятку населённых пунктов с наиболее развитыми транспортной инфраструктурой, туризмом, системой здравоохранения, и заняла 13-е место по критерию, связанным с работой за рубежом.

В категории "рынок труда" город занял лишь 41-е место, хотя в подкатегориях "работа и досуг" и "баланс между работой и личной жизнью" он вырвался вперёд, заняв первое место.

Экспаты также особенно довольны жилищными условиями: найти и арендовать жильё здесь легко по вполне доступной цене.

В сумме Малага с её относительно невысокой стоимостью жизни была признана отличным местом для проживания экспатов, имеющих ограниченный бюджет.

Лучшие города для экспатов находятся в Испании

Вторую и третью строчки в мировой классификации заняли два других испанских города: Аликанте и Валенсия, а Мадрид расположился на 6-м месте.

Как и Малага, эти города добились хороших результатов благодаря простоте обустройства и высокому качеству жизни, разнообразию досуговой деятельности и её доступности.

Аликанте чуть-чуть не дотянул до позиции лидера, в том числе из-за потери очков в категории "работа за рубежом" (10-е место). Экспаты отмечают, что местная деловая культура не способствует творчеству, автономии в работе и мобильности.

Хуже обстоят дела и с возможностями продвижения по карьерной лестнице - 40-е место.

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Аликанте чуть-чуть не дотянул до первого места рейтинга Expat Essentials index Faisal

Аликанте однако обошёл конкурентов по индексу простоты обустройства и лидирует в подкатегории "культура".

Иммигранты в большинстве своём говорят, что чувствуют себя здесь как дома. 78% респондентов довольны стоимостью жизни в городе, в то время как в мире этот показатель составляет всего 44%. А по доступности жилья Аликанте и вовсе выбился в мировые лидеры.

Валенсия полюбилась за качество медицинских услуг

В Валенсии, занявшей третье место в глобальном рейтинге, опрошенные высоко оценили возможности проведения досуга, а по условиям для занятия спортом город занял первое место.

Он к тому же попал в число лучших по качеству и доступу медицинских услуг.

Добраться до дома или работы жителям не составляет труда: здесь удобно передвигаться пешком или на велосипеде, а билеты на общественный транспорт относительно недорогие.

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Дела с профессиональной сферой и трудоустройством обстоят не так хорошо. Перспективы карьерного роста для экспатов получили самую низкую оценку (47-е место, худший результат среди всех городов Испании, попавших в рейтинг).

Те счастливчики, которым удаётся найти работу, высказывают опасения поводу отсутствия гарантий занятости.

Однако большинство приезжих чувствуют себя в Валенсии желанными гостями и считают местных жителей дружелюбными. Восемь из десяти экспатов довольны своей общественной жизнью, в то время как в среднем в мире этот показатель составляет лишь 56%.

Мадрид: культура и цифровые услуги

Расположившийся на 6-й строчке Мадрид получил высокие баллы за цифровизацию, высокоскоростной Интернет и доступ к онлайн-услугам.

Однако более половины опрошенных утверждают, что здесь трудно жить без знания испанского, а уровень занятости и состояние местной экономики оставляют желать лучшего.

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Положительным моментом является то, что расходы на личные нужды не бьют по карману. Ещё по качеству жизни город занимает третье место в мировом рейтинге.

Общественный транспорт и здравоохранение определены респондентами как доступные, а по возможностям проведения досуга, культуре и ночной жизни Мадрид признан лучшим из лучших.

Мадрид получил очки за доступ к онлайн-услугам и высокоскоростной Интернет Victor

Зато если смотреть уровень благосостояния экспатов, то тут Милан значительно отстаёт от конкурентов. Мало очков итальянский город получил за огромное количество бюрократических проволочек: например, при открытии счёта в банке или получении визы.

Трое из пяти экспатов, проживающих в Милане, говорят, что им трудно найти жильё, и сетуют на трудности, связанные с языком.

Не лучше обстоят дела и с трудовой сферой. По таким показателям, как гарантия занятости и справедливая оплата труда, Милан занимает последнее место.

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Хотя иммигранты высоко оценивают разнообразие досуга, особенно связанного с путешествиями, они не чувствуют себя в безопасности и не удовлетворены состоянием городской среды. Качеством воздуха также недовольны 56% участников исследования, тогда как в целом по миру этот показатель составляет 17%.

Рим: хорошая погода, плохое транспортное сообщение

Столица Италии признана худшей в категории "работа за рубежом".

Экспаты считают, что их труд оплачивается несправедливо, и недовольны условиями труда. Они также не удовлетворены своим материальным положением.

Столица Италии Рим занимает предпоследнее место в рейтинге экспатов Chris Czermak

Хотя примерно девяти из десяти респондентов нравятся погодные условия в Риме, состояние городской среды, по их мнению, оставляет желать лучшего.

В то же время 74% выразили свой восторг по поводу уровня культуры и кипящей в городе ночной жизни. Зато по развитию транспортной инфраструктуре столица заняла предпоследнее место.

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Гамбург: трудности в поиске друзей и работы

Гамбург занимает 46-е место из 49 в рейтинге Expat City Ranking 2023.

Более 40% из участников опроса не довольны своей общественной жизнью, а 35% говорят, что испытывают сложности с поиском новых друзей.

В Гамбурге также нелегко устроиться на работу. Но справедливости ради, отметим, что город находится в первой десятке по лёгкости поиска жилья и по способности обходиться без знания местного языка.

Недовольство вызывает также холодная погода с обилием дождей и ограниченные возможности для путешествий.

Однако респонденты в большей степени удовлетворены своей трудовой деятельностью. Гамбург вошёл в топ-10 рейтинга по гарантии занятости, и 67% респондентов удовлетворены местным рынком труда по сравнению с 47% в мире в среднем.

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Худшие для экспатов города Европы

Увы, европейские городов много и в нижней части рейтинга. За Миланом, Римом и Гамбургом в десятке расположились Берлин, Дублин, Лондон и Париж.

В Берлине экспатам труднее всего вести полноценную социальную жизнь, а его жители считаются вторыми в рейтинге наименее приветливых к иммигрантам.

Тем не менее, 90% экспатов получают удовольствие от культурной жизни немецкой столицы, по сравнению с 68% в мире.

Дублин предлагает экспатам отличные карьерные перспективы, но их омрачает высокая стоимость жизни, а также плохой доступ к медицинскому обслуживанию.

В Лондоне три четверти экспатов сталкиваются с проблемой высокой стоимости жизни, в то время как в мире этот показатель составляет всего 35%. Почти половина опрошенных утверждает, что их семейного дохода недостаточно для комфортной жизни в столице Великобритании.

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Экспатам нравится насыщенная событиями культурная жизнь Парижа, но они считают его недружелюбным, труднодоступным без знания языка и дорогим.