Безработица - беда Испании? Страна демонстрирует рекордный рост занятости населения. Число нетрудоустроенных достигло 15-летнего минимума. И всё равно её показатели - худшие в Евросоюзе.

В течение нескольких месяцев 36-летний Франсиско Гомес добивался повышения. Но вместо этого получил письмо об увольнении. Мужчина благополучно работал в барселонской компании с 2018 года. Недавно в ней сменилось руководство. С новой его политикой Гомес не согласился. Тогда компания решила освободить его от занимаемой должности, когда тот вернулся с больничного. Так герой нашего сюжета впервые в жизни стал безработным. В этом статусе он пребывает с апреля.

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Несмотря на то, что на рынке труда в Испании наблюдается подъём, а число нетрудоустроенных достигло 15-летнего минимума, страна продолжает лидировать по уровню безработицы в Европе.

Согласно официальным данным, впервые число занятых в этой стране превысило отметку в 21 миллион человек.

Однако показатель безработицы в Испании, опустившийся до 11,6%, всё равно далёк от среднего показателя по еврозоне, равного 6,4%, и по 27 странам ЕС, составляющего 5,9%.

Лишившимся заработка по тем или иным причинам испанцам порой непросто вернуться на рынок труда. Так, Франсиско Гомес уже четыре месяца усердно ищет работу, пока тщетно. Но оптимизм он сохраняет.

"Поначалу было очень тяжело, я вставал по утрам и пытался вернуть себе бодрость духа. Бывало, что я терял уверенность в своих силах. Но сейчас я чувствую себя более оптимистично", - говорит он.

"Я понимаю, что есть люди, которым, возможно, ещё хуже, чем мне. У меня нет ни семьи, ни детей, поэтому я не несу такого финансового бремени", - добавляет он.

Акция протеста, организованная профсоюзами UGT и CCOO, против высокого уровня безработицы JAVIER SORIANO/AFP or licensors

В чём заключается парадокс Испании?

По данным Евростата, число безработных в Испании не было таким низким с августа 2008 года.

Однако количество незанятых длительный период времени составляет 6,2%, что на один пункт больше, чем в 2020 году, как видно из последних данных, опубликованных Национальным институтом статистики.

"Поиск работы требует времени. Компании платят низкую зарплату по сравнению с обязанностями, выполнения которых они требуют. А снимать жильё в таких крупных городах, как Мадрид или Барселона, очень дорого. Всё это усложняет задачу", - объясняет Гомес.

"Испанский парадокс" особенно бросается в глаза, если взглянуть на общеевропейские статданные. Испания лидирует в ЕС по темпам роста занятости, но при этом возглавляет рейтинг стран сообщества по числу безработных.

"Это объясняется тем, что уровень безработицы в Испании был очень и очень высоким. Ещё шесть лет назад разрыв между Испанией и другими европейскими странами был колоссальным. Постепенно он сокращается", - поясняет Раймонд Торрес, директор отдела международной экономики испанского аналитического центра Funcas.

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По мнению эксперта, полученные данные свидетельствуют о том, что правительство движется в правильном направлении.

"В течение последних 40 лет, когда испанская экономика ослабевала, число нетрудоустроенных граждан росло. Правда, в период восстановления было создано больше рабочих мест, чем в других европейских странах, но в среднем безработица в Испании всё равно была выше".

Уличный рынок в Мадриде Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Безработица - извечная проблема Испании?

В настоящее время уровень безработицы в Испании выше, чем в Греции (11,1%), Швеции (7,9%) или Литве (7,5%). Страна значительно отстаёт от соседей по ЕС, где этот показатель самый низкий - Мальты (2,6%), Польши (2,6%) или даже Нидерландов (3,5%).

"Я не думаю, что есть какое-то проклятие или что Испания обречена на такой высокий уровень безработицы", - говорит Торрес.

По его мнению, такие меры, как те, что были приняты в рамках реформы 2021 года, призванной положить конец нестабильности на рынке труда, помогли бы приблизить показатели Испании к среднему по ЕС.

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Последнюю трудовая реформу инициировало правительство во главе с социалистами. И она себя оправдала. Уже через год после вступления в силу новых мер число временных контрактов сократилось на 30%, а постоянная занятость пошла в рост.

Однако, по мнению Торреса, Испании ещё есть над чем работать. Две её основные проблемы - это неэффективный аутплейсмент (меры, связанные с поддержкой и трудоустройством уволенных сотрудников) и высокий уровень безработицы среди молодежи.

"Франция столкнулась с той же проблемой, что и Испания, в плане возвращения безработных на рынок труда, но благодаря реформам уровень безработицы постепенно снижается", - отмечает он.

Испания также является страной с наибольшим числом молодых людей в возрасте до 25 лет, не имеющих работы (27,4%), опережая Швецию (24,9%) и Грецию (23,6%).

Наш собеседник поясняет: "Система образования имеет недостаточно связей с рынком труда. Кроме того, в Испании по-прежнему гораздо выше уровень отсева, чем в странах Северной Европы, таких как Германия".