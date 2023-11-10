By Andrew Naughtie, Euronews

Антиколониализм, исторические параллели и инцидент с "Моссадом": отношения между Ирландией и Израилем считаются довольно напряжёнными по европейским меркам.

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Как и во всей Европе, в Ирландии с ужасом наблюдают за тем, как в Газе гибнут тысячи людей, зная, что среди них, скорее всего, есть и граждане этой страны.

Ирлдандскую общественность вверг в шок случай с Эмили Хэнд - восьмилетней девочкой, которая, как считалось, была убита террористами ХАМАС в одном из кибуцев во время нападения 7 октября.

Отцу сообщили о её гибели, но, как показали анализы ДНК, тела его дочери не было среди найденных останков. Появилась информация о том, что Эмили жива и находится в заложниках в Газе. Ирландское правительство поставило перед собой задачу добиться освобождения ребёнка.

В то время как многие европейские лидеры аккуратничают в выражениях или вовсе не решаются критиковать Израиль за бомбардировки анклава, ирландские высокопоставленные лица заняли заметно более жёсткую позицию.

Премьер-министр страны Лео Варадкар неоднократно осуждал массовое убийство боевиками ХАМАС 1400 человек в Израиле, но в то же время говорил, что ответные действия ЦАХАЛ в Газе напоминают "нечто приближённое к мести".

Выступая в четверг в Париже на международной конференции, посвящённой вопросу помощи Газе, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон, Варадкар заявил, что несоблюдение гуманитарного права "не может не иметь последствий".

Президент Ирландии Майкл Хиггинс обвинил правительство Биньямина Нетаньяху в подрыве международных норм в области прав человека.

"Заранее объявлять о том, что вы нарушите международное право, и делать это в отношении ни в чем не повинного населения - это идёт в разрез существующему со времён Второй мировой войны кодексу о защите гражданского населения," - заявил Хиггинс в середине октября, во время авиаударов , наносимых Израилем по Газе.

Его высказывания подвергла критике израильский посол в Дублине Дана Эрлих, которая обвинила его в дезинформации и предположила, что мнение Ирландии об Израиле сложено из неосознанных антиизраильских предубеждений.

Другой израильский дипломат в Дублине написал на своей странице на сайте X: "Ирландия задаётся вопросом: кто финансировал строительство туннелей террористов? Краткая инструкция: 1. Найдите зеркало 2. Направьте его на себя 3. Вуаля".После он уточнил, что имел ввиду то, как террористы снабжаются за счёт гуманитарной помощи, а позже пост удалил.

Хиггинс также критиковал председателя Комиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, была "безрассудна" в своей первоначальной произраильской реакции на вспыхнувший конфликт.

Он по-прежнему призывает к гуманитарному прекращению огня и к подтверждению международными независимыми организациями данных о жертвах среди палестинцев, которые в настоящее время приводит только министерство здравоохранения, контролируемое группировкой ХАМАС.

Почему же ирландские политики выбиваются из общего ряда европейских официальных лиц, которые в целом придерживаются единого мнения?

Инцидент с "Моссадом"

Во-первых, в последние два десятилетия отношения между двумя странами были уже не самыми тёплыми. В 2010 г. стало известно, что агенты израильской спецслужбы "Моссад" использовали поддельные документы, в том числе ирландские паспорта для секретной поездки в Дубай, где они убили одного из лидеров ХАМАС. Причём, некоторые из этих паспортов были оформлены на реальных европейских граждан.

Этот эпизод наложил свой жирный отпечаток на диалог двух стран. Тогда ирландские министры предупреждали, что действия "Моссада" могли подвергнуть риску ирландских путешественников. А спустя шесть лет после инцидента тогдашний посол Израиля в Ирландии отказался гарантировать, что подобное не повторится.

По обе стороны границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией многие ирландские националисты на протяжении десятилетий отождествляли своё движение сопротивления с палестинским.

Отголоски этого слышны и сегодня. Мэри Лу Макдональд - лидер партии Шинн Фейн, выступающей за единую Ирландию, которая, как ожидается, возглавит следующее правительство в Дублине - недвусмысленно выразилась по поводу действий Израиля.

В 2021 г., во время очередной крупной вспышки насилия между израильтянами и палестинцами, она потребовала осудить Израиль за то, что там, по её словам, действует "расистский режим апартеида", и обосновала свой призыв к созданию палестинского государства в нарративе ирландской истории.

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Однако, как заявил в интервью Euronews независимый ирландский сенатор Том Клонан, несмотря на то, что опыт колонизации Ирландии делает её чем-то вроде изгоя в Западной Европе, большинство её политиков и граждан не испытывают негатива к еврейскому государству.

"Ирландцы поддерживают Израиль и верят в легитимность государства Израиль", - сказал он.

"У нас тесные торговые связи, есть большая диаспора ирландских израильтян. Им был президент Израиля Хаим Герцог, он вырос в Дублине! Мы критикуем действия правительства Нетаньяху".

"7 октября ХАМАС совершил настоящий акт геноцида, нарушив все законы войны, и продолжает нарушать их в Газе. Но в то же время израильские военные не обеспечили безопасный коридор для пожилых, больных людей, беременных женщин и т. д., как это положено по Женевской конвенции. Насильственное изгнание мирных жителей из их домов, обстрелы больниц, школ и гражданских районов - всё это запрещено. Вот о чём говорил Варадкар - о соразмерности ответных действий".

"Справедливости ради, надо сказать, что, например, когда ИРА взрывала бомбы в Великобритании и убивала невинных мирных жителей, включая детей, британское правительство не приказывало бомбить жилые кварталы в Белфасте!"

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Действия, выходящие за рамки допустимого

Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд осудила атаку ХАМАС, совёршенную месяц назад, но при этом упрекнула Израиль за "игнорирование" призывов к прекращению огня. Она также призвала выслать с территории республики израильского посла.

Варадкар отказался сделать это, указав на то, что даже посол России не был выдворен, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Ирландский премьер подчеркнул, что высылка Эрлих лишит Дублина каналов связи, поскольку власти пытаются вывезти 40 с лишним ирландских граждан из Газы.

Партнёры Варадкара по коалиции из правоцентристской партии "Фианна Файл" приняли Дану Эрлих на своей ежегодной партийной конференции в минувшие выходные. Её появление вызвало возмущение левых. В ответ на это лидер "Фианна Файл" и нынешний министр иностранных дел Мишель Мартин указал на то, что в случае высылки изральского посла, Израиль ответит тем же, что сведёт на нет усилия по спасению Эмили Хэнд и других ирладцев, оказавшихся под перекрёстным огнем.

Впрочем, голос Ирландии выбивается из общего хора европейских стран. Как полагает Том Клонан, причина в том, Ирландия по себе знает о сложносиях мирного процесса, и её лидеры, вероятно, особенно внимательны к двойным стандартам, когда речь идёт о защите гражданского населения в условиях конфликта.

"Я был очень встревожен, когда Урсула фон дер Ляйен приехала в Тель-Авив и абсолютно безоговорочно поддержала Израиль, - говорит он. - Не стоит забывать, что когда Россия нанесла удар по электросетям на Украине, она заявила, что удар по гражданским объектам является военным преступлением".

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"Я бы призвал её задуматься над этим и посмотреть на действия Израиля через эту призму".