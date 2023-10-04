Зима близко: ожидать ли возвращения санитарных ограничений во время поездок?

Новый вариант коронавируса BA.2.86 или пирола был обнаружен в 15 странах. Пора снова закупаться масками? Стоит ли опасаться отмены рейсов?

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Новый вариант вируса COVID-19 вызвал рост числа госпитализаций и побудил правительства запустить кампании по ревакцинации.

Придётся ли грядущей зимой вновь надевать маски в самолётах и в общественном транспорте? Как пассажирам защитить себя от новой вспышки заболевания?

Пирола: что представляет собой новый штамм?

Новый вариант BA.2.86, получивший название пирола – мутировавшая разновидность омикрона, которая сейчас активно распространяется в США и Европе.

Пиролу выявили в августе, а по состоянию на 18 сентября было секвенировано 137 случаев в 15 странах, включая Австралию, Канаду, Данию, Францию, Германию, Израиль, Японию, Португалию, ЮАР, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США.

Британское правительство подчёркивает, что это лишь небольшое число случаев. Поэтому ещё предстоит выяснить, насколько трансмиссивным и чреватым осложнениями является новый вариант.

"Пока нет никаких оснований полагать, что BA.2.86 с большей вероятностью увеличит долю тяжёлых форм заболевания, чем другие циркулирующие подвиды омикрона", – отмечает профессор Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA).

Власти ведут мониторинг новых вариантов, а также разрабатывают вакцины против них, если таковые понадобятся.

Что делать, если у вас появились симптомы?

Правительство Великобритании рекомендует при наличии симптомов респираторной инфекции и высокой температуры избегать контактов с уязвимыми людьми и по возможности оставаться дома.

Если это невозможно, вам следует соблюдать социальную дистанцию и рекомендации по предотвращению передачи инфекции другим людям.

В Великобритании в преддверии зимы стартовала кампания по вакцинации людей старше 65 лет, входящих в клиническую группу риска, а также тех, кто проживает под одной крыше с людьми из уязвимых категорий.

Начиная с этой недели, бустерные дозы можно также получить во Франции, причём состав вакцины был обновлён для борьбы с недавно появившимися вариантами.

Стоит ли снова надевать маску в самолётах и общественном транспорте?

Пока что аэропорты и авиакомпании не ввели требования о ношении масок.

По данным Минздрава США, испытания показали, что вариант пирола распространяется так же, как и другие варианты. Это означает, что профилактические меры, такие как ношение масок, регулярное мытьё рук и проветривание, могут снизить темпы его распространения.

В США домохозяйства могут получить от правительства четыре бесплатных набора для домашнего тестирования. Однако в большинстве европейских стран бесплатно тестируют лишь представителей уязвимых групп населения.

Французские власти по-прежнему рекомендуют проводить тестирование и избегать контактов с уязвимыми людьми, если у вас симптомы COVID-19. Германия рекомендует обращаться к врачу, который примет решение о необходимости проведения теста. Италия рекомендует при появлении таких симптомов, как высокая температура, кашель или затрудненное дыхание, оставаться дома и при необходимости вызвать врача.

Если вы не можете избежать поездок, ношение маски может помочь предотвратить распространение инфекции. Если вы решили носить маску, выбирайте качественный продукт, плотно закрывающий нос и рот.

Предотвращают ли ограничения на поездки распространение COVID-19?

Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что ограничения на поездки в ЕС практически не влияют на распространение омикрона.

В ходе исследования, проведённого компаниями Oxera и Edge Health, рассматривалось влияние тестирования перед отъездом, введённого Италией и Финляндией в декабре 2021 года. При это не было выявило заметной разницы в распространении вируса.

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Это объясняется прежде всего тем, что варианты стремительно охватывают большие территории до того, как их идентифицируют, поэтому ВОЗ также предостерегает от поспешных запретов на поездки.