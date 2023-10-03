Париж переживает нашествие клопов

Всего за несколько месяев до старта Олимпиады франузскую столицу атоковали клопы. Их в большом количестве обнаруживают в общественных местах Парижа: в транспорте, кинотеатрах, медучреждениях.

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Возмущённые пассажиры публикуют видео в соцсетях, на которых видно, как насекомые ползают по сидениям в вагонах метро и в автобусах. Паразиты были замечены даже в аэропорту Шарль-де-Голль.

Правительство объявило о создании "целевой группы" по борьбе с вредителями.

"Клопы паразиторовали на людях с незапамятных времён. Это насекомые-гематофаги, то есть питаются исключительно кровью, причём человеческой. Животных они не кусают. Они ведут ночной образ жизни, кусая нас по ночам, когда мы спим. Днём постельные клопы прячутся, поэтому их не видно", - рассказывает врач энтомолог:Моханд Арезки Изри.

К 1950-м годам Франции удалось избавиться от паразитов. Вернулись они, как полагают учёные, в связи с увеличением плотности населения и распространением общественного транспорта.

По официальным данным, паразиты водятся в доме каждой десятой французской семьи. Борьба с ними требует больших затрат: обработка помещений стоит несколько сотен евро. Зачастую её приходится проводить несколько раз.

"Люди возвращаются из отпусков, привозят их в своём багаже. Они попадают в общественные места и активно распространяются. За свою жизнь клоп может отложить до 500 яиц. Их количество увеличивается в геометрической прогрессии", - поясняет специалист Франк Даби.

От укусов постельных клопов на коже остаются красные пятна, волдыри или крупные высыпания. Как результат - сильный зуд и аллергические реакции.

Часто они вызывают психологический стресс, проблемы со сном, тревогу и депрессию.

По мнению французских властей, распространение насекомых не связано с гигиеной.