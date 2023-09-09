EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Испании всплеск продаж антигенных тестов на COVID-19

Продажи антигенных тестов растут в Испании.
Продажи антигенных тестов растут в Испании. Авторское право EBU
By Андрей Позняков
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Спрос на экспресс-анализы в аптеках вырос в разы после сообщений о распространении инфекции.

На фоне публикаций о распространении новых штаммов коронавируса в Испании резко возросли объёмы продаж антигенных тестов на COVID-19. 

РЕКЛАМА

В исследовании фармацевтической корпорации IQVIA говорится более чем о полумиллионе наборов для экспресс-анализов, купленных за неделю с 28 августа в 6,5 тысячах аптек Королевства. В некоторых регионах, таких как Эстремадура и Кастилия-Ла Манча, аналитики зафиксировали более чем десятикратный рост продаж антигенных тестов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Луису Рубиалесу предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера

До 3400 евро в месяц: испанская компания вербует солдат для отправки в Украину

Халатность плюс жара: почему горел Тенерифе?

Общественное здоровье Испания Covid-19