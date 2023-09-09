В Испании всплеск продаж антигенных тестов на COVID-19

Спрос на экспресс-анализы в аптеках вырос в разы после сообщений о распространении инфекции.

На фоне публикаций о распространении новых штаммов коронавируса в Испании резко возросли объёмы продаж антигенных тестов на COVID-19.

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В исследовании фармацевтической корпорации IQVIA говорится более чем о полумиллионе наборов для экспресс-анализов, купленных за неделю с 28 августа в 6,5 тысячах аптек Королевства. В некоторых регионах, таких как Эстремадура и Кастилия-Ла Манча, аналитики зафиксировали более чем десятикратный рост продаж антигенных тестов.