От долины Луары до Лапландии: самые красочные осенние пейзажи

By Nichola Daunton

Октябрь - вовсе не унылая пора, а самое время для любования яркими красками природы. Для тех, кто любит отдыхать в разгар осени - наша подборка подходящих для этого мест в Европе.

Наступило то самое время года, когда ночи становятся длиннее, воздух - прохладнее, и в нём витает запах свежеприготовленного тыквенного супа.

РЕКЛАМА

Осень, надеемся мы, принесёт всем облегчение после изнуряющей летней жары и порадует живописными пейзажами.

Пора надевать любимый свитер и отправляться в романтическое путешествие по осенней Европе. Вот семь лучших мест, где можно любоваться яркими красками этой поры и наслаждаться прогулкой под шуршание опадающих листьев..

7. Озеро Блед, Словения

На озере Блед, с которого открывается один из самых впечатляющих видов на горы, расположен единственный в стране природный остров. Прогулка вокруг озера займёт около 1,5 часов: и у вас будет достаточно времени, чтобы надышаться свежим осенним воздухом.

Озеро Блен на северо-востоке Словении Canva

Хотя в осенние месяцы вода слишком холодная для купания, вы можете взять напрокат лодку и переплыть водоём на ней. Только не забудьте зарядить телефон - фотографии здесь на вес золота для Instagram.

6. Озёрный край, Англия

Посетив Озёрный край, вы поймёте, почему это место вдохновляло многих поэтов-романтиков, от Сэмюэла Тейлора Кольриджа до Уильяма Вордсворта, своими захватывающими дух видами. Этот заповедный уголок северной Англии с 2017 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озёрный край в Северо-Западной Англии Canva

Отправляйтесь в Баттермир рано утром в ясную погоду и полюбуйтесь зеркальным озером, в котором отражается осенняя листва. Во второй половине дня съездите к Конистон-Уотер (Coniston Water), где можно увидеть сочетание вечнозелёных и листопадных растений.

5. Пертшир, Шотландия

Пожалуй, нигде не бывает такой осени, как в Шотландии. А в графстве Пертшир (также известном как Перт), где высокогорье резко сменяется низинами, есть буковая изгородь Мейклеур (Meikleour). Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая живая изгородь в мире.

Пертшир в Центральной Шотландии Canva

Местный лес Эрмитаж (The Hermitage), принадлежащий Национальному фонду, осенью приобретает насыщенные золотистые и рыжие оттенки. Ещё здесь есть старинные лесные домики и водопад.

Если впечатлений от этих красот вам не хватит, продолжайте путь в Зачарованный лес в Питлохри. Так его прозвали неслучайно: в это время года там можно наблюдать магию природы в действии.

4. Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия

Наберите в поисковике "сказочные замки в реальной жизни". Одним из первых вы скорее всего найдёте Нойшванштайн. Прямо как в диснеевском фильме замок с возвышающимися башнями окружён холмами, покрытыми осенними деревьями, которые придают ему ещё больше атмосферности.

Расположенный в Баварских Альпах дворец был построен для короля Людвига II в конце XIX в. и может быть посещен только с экскурсией.

РЕКЛАМА

Замок Нойшванштайн в немецкой Баварии Canva

Тем, кто путешествует на машине, советуем отправиться в пятичасовую поездку в Шварцвальд, где дубы, вязы и буковые деревья контрастируют с вечнозелёными соснами.

3. Трансильвания, Румыния

Возможно, Трансильвания у многих до сих пор ассоциируется с вампирами и готической архитектурой, но это одно из лучших мест в Европе, где можно увидеть радующие глаз осенние пейзажи. Лес Мочиар - старейший в Румынии, он раскинут на 1400 акрах и идеально подходит для прогулки ясным осенним днём.

Ещё один способ полюбоваться осенними пейзажами - проехать по дорогам в высокогорье. Их здесь бесчисленное множество. 90-километровая дорога Трансфагарасан, соединяющая Трансильванию с Валахией, поднимается на высоту аж 2 042 м.

Трансильвания в Румынии Canva

2. Долина Луары, Франция

Всемирно известная своими винами, долина Луары осенью особенно хороша. Она окрашивает виноградные лозы в тёмно-красный и пурпурный. Старинные шато на таком фоне сказочно красивы.

Виноградники в Долине Луары Canva

Средневековый замок Шомон-сюр-Луар, на самом берегу реки Луары, в это время года украшают тыквами и огурцами и прочими овощами. Дело в том, что там проводится Международный садовый фестиваль, и вся близлежащая территория усыпана мини-экспозициями местных садоводов. Это, несомненно, добавляет осеннего колорита.

РЕКЛАМА

1. Лапландия, Финляндия

Несмотря на то, что Лапландия традиционно ассоциируется с зимой, осенью она по-настоящему оживает. Это сезон ослепительного северного сияния. А ещё в Рованиеми - главном городе провинции - удивительной красоты леса.

Северное сияние в Лапандии Canva

Хотя снег здесь пока не выпал, температура опускается до -2°C, поэтому не забудьте одеться потеплее.