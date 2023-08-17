Больше десяти лет этот популярный у туристов, особенно у влюблённых пар, маршрут был закрыт. Но скоро им можно будет вновь прогуляться по Via dell'Amore.

Пешеходный маршрут между Риомаджоре и Манаролой называют самым романтическим в мире. Via dell'Amore или "Дорога любви" была закрыта в 2012 году после того, как в результате оползня там пострадали четыре туриста.

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В июле 2024 должна завершиться масштабная реконструкция, после чего туда снова станут пускать посетителей. Первый участок пешеходного маршрута уже открыт для прогулок до 30 сентября.

Что представляет собой Via dell'Amore?

Маршрут длиной 1 км огибает пять деревень, входящих в состав национального парка Чинкве-Терре, ландшафт которого включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мощёная дорожка тянется вдоль побережья, откуда открываются потрясающие виды на скалы и море.

Она появилась в ходе модернизации железнодорожной линии между Генуей и Специей в начале XX века. Железнодорожникам нужен был путь между Риомаджоре и Манаролой, пока строился туннель.

Проход прорубили в скале, нависающей над морем, и, по легенде, это стало местом встречи влюблённых из двух городов.

В рамках проекта реконструкции скалы вдоль тропы были ограждены стальной сеткой, а для укрепления ландшафта высадили 8 800 растений. Кроме того, была установлена система мониторинга, предупреждающая о возможных оползнях.

Нет - чрезмерному туризму на Виа дель'Аморе

В состав Чинкве-Терре в области Лигурия входят пять поселений, дома в которых построены из разноцветных камней и расположены прямо в скалах, высоко над морем. Национальный парк ежегодно посещают около 2,4 млн. человек, где совершают пешую, лодочную или велосипедную прогулку по живописным окрестностям.

Виа дель'Аморе - один из самых известных участков побережья Чинкве-Терре - пользуется огромной популярностью у туристов. В этом году приморские деревушки начали борьбу с массовым туризмом, введя штрафы до 275 евро для тех гостей, кто мешает движению транспорта и пешеходов, задерживаясь для селфи.

Джованни Тоти, глава области Лигурия, заявил, что Via dell'Amore это "жемчужина для всего региона, а не только для тех, кто её посещает".

Тысячи туристов съезжаются в Чинкве-Терре, чтобы посмотреть на разноцветные дома, построенные на скалистой местности. Unsplash

Лигурия надеется побороть чрезмерный туризм, введя систему резервирования для тех, кто хочет пройти по этой тропе.

Сегодня 30-минутную групповую экскурсию можно заказать через Интернет за 5 евро. Каждый день с 9 утра до 7 вечера проводится около 20 таких экскурсий группами по 30 человек. Билеты также включают посещение замка Риомаджоре.

Виа дель'Аморе - один из четырёх отрезков "Голубой" или, как её ещё называют "Лазурной тропы" (Sentiero Azzuro). Это популярный пешеходный маршрут в национальном парке Чинкве-Терре, соединяющий между собой все пять деревень.

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"Голубая тропа" начинается в Риомаджоре и ведёт в Монтероссо-аль-Маре через Манаролу, Корнилью и Вернаццу. Протяжённость маршрута составляет около 12 км, а максимальная высота над уровнем моря достигает примерно 200 м - в крошечной деревушке Вернацца.

Пройти весь путь можно примерно за пять часов, он разделён на четыре участка, первый из которых - как раз Виа дель'Аморе.

Через национальный парк Чинкве-Терре проходят более длинные пешеходные маршруты. Unsplash

В Национальном парке Чинкве-Терре за прогулку но некоторым из троп взимают плату. Вдоль всего маршрута расположены контрольные пункты, где туристы могут купить специальную карту Cinque Terre Trekking Card. Она стоит 7,50 евро на один день и 14,50 евро на два дня.

Также можно приобрести карту, которая даёт право на посещение пешеходных троп и неограниченное число поездок на поездах Cinque Terre Express между Леванто, Чинкве-Терре и Специей. Стоимость проездного на один день - 18,20 евро, на два - 33 евро, и на три - 47 евро.

Для детей, пенсионеров и семей предусмотрены скидки.