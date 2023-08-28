Авиакомпания Corendon - первый европейский перевозчик, предлагающий такую услугу. Однако это не новшество: турецкий лоукостер последовал примеру азиатских перевозчиков.

Если когда-либо вам приходилось лететь рядом с плачущим маленьким ребенком или орущим младенцем, вы, возможно, мечтали о том, чтобы кто-нибудь придумал рейсы "только для взрослых".

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На помощь европейцам, не выносящим детского крика, пришла турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Ее руководство объявило о введении на одном из своих маршрутов специальной зоны, "свободной от детей".

Часть самолета "только для взрослых" будет доступна лишь пассажирам старше 16 лет.

Corendon - первый европейский перевозчик, предлагающий такую услугу. Он последовал примеру таких международных авиакомпаний, как AirAsia.

Corendon: места для пассажиров без детей

Турецкий лоукостер Corendon вводит зону "только для взрослых" на рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао. Эта услуга будет предоставляться с ноября 2023 года.

Свободная от детей зона будет располагаться в передней части самолета: это 93 места, предназначенные для пассажиров старше 16 лет.

Она будет отделена от остальной части самолета перегородкой со шторой. Чтобы приобрести место в зоне "только для взрослых", пассажирам придется платить на 45 евро больше.

Кроме того, предусмотрено девять мест с дополнительным пространством для ног, которые на 100 евро дороже.

По словам одного из основателей компании Corendon Атилая Услу, эта услуга "удовлетворит потребности путешественников, желающих получить дополнительный покой во время полета".

По словам Услу, это также означает, что родители, путешествующие с детьми, могут не беспокоиться о том, что будут мешать другим пассажирам.

"Они смогут наслаждаться полетом, не волнуясь, что их дети шумят", - сказал он.

Corendon уже предлагает отели только для взрослых в ряде пунктов назначения, включая Кюрасао, Бодрум и Ибицу.

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Какие еще авиакомпании имеют зоны, свободные от детей?

Corendon - первая авиакомпания в Европе, предлагающая зоны "только для взрослых", однако некоторые международные компании уже предоставляют такую услугу.

На дальнемагистральных рейсах бюджетной авиакомпании AirAsia X есть "зона тишины", предназначенная только для пассажиров в возрасте от 12 лет.

Сингапурский лоукостер Scoot выделил в своих самолетах зоны ScootinSilence. В них также могут разместиться только пассажиры старше 12 лет.

Авиакомпании TUI, KLM и Transavia сообщили голландскому изданию NU.nl, что пока не планируют вводить подобную услугу.

Однако путешественникам эта идея нравится.

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В ходе опроса, проведенного по заказу Newsweek компаниями Redfield и Wilton Strategies, 1500 взрослых американцев спросили, хотели бы они видеть в общественном транспорте зоны, свободные от детей. Почти 60% поддержали подобную инициативу, 27% ответили "нет", а еще 14% не определились с ответом.