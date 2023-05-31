В Новой Зеландии решили взвешивать пассажиров авиарейсов

В Новой Зеландии национальный авиаперевозчик объявил, что будет взвешивать пассажиров авиарейсов во время посадки.

Национальный авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand теперь требует от пассажиров взвешиваться перед посадкой на международные рейсы.

Новое правило действует в тестовом режиме, который продлится до начала июля. Компания рассчитывает, что к этому времени удастся взвесить около 10.000 пассажиров. Это, якобы, необходимо для того, чтобы пилоты заранее могли лучше оценить реальные расходы на балансировку самолетов в полете.

В последние годы в Новой Зеландии растет число случаев ожирения. Вес пассажиров будет регистрироваться местным регулятором, Управлением гражданской авиации.

Чиновники утверждают, что вес не будет виден другим пассажирам, а все данные останутся конфиденциальными.

Некоторые из пассажиров выражают смешанные чувства по поводу новой практики, которую пока не собираются навязывать всем подряд. Взвешивание на внутренних рейсах в Новой Зеландии было введено ещё два года назад.