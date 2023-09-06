Ошибочные тарифы: как летать за копейки?

Сработал человеческий фактор? Неправильно сделаны расчёты? Ошибки топливного сбора, код-шера, потеря знака и другие сбои в расчёте тарификации – всё это может сэкономить вам деньги, но риски тоже есть.

Ищете дешёвые авиабилеты? Можно ли полагаться на ошибочные тарифы?

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Как следует из названия, ошибочные тарифы – это группа ситуаций, при которых выдаётся крайне низкая стоимость авиабилета либо из-за человеческого фактора (ошибка перевозчика или агента), либо из-за сбоев в компьютерных программах, определяющих цены на рейсы.

Опытные путешественники могут воспользоваться этим, чтобы сэкономить на отпуске, при этом необходимо учитывать определённые риски.

Как забронировать билет по ошибочному тарифу?

Существуют различные сайты, сообщества и информационные рассылки, посвященные поиску дешёвых авиабилетов, в том числе и те, которые специализируются на таких лайфхаках, как скиплагинг и ошибочные тарифы.

Jack's Flight Club занимается подборкой дешёвых перелетов через электронную рассылку и мобильное приложение. Вместо того чтобы предлагать билеты через собственную платформу, платформа перенаправляет пользователей на сайты бронирования авиакомпаний или туристических агентств. Подписка на рассылку бесплатна, однако премиум-членство открывает доступ к бóльшим скидкам.

Сервис предоставляет оповещения о дешёвых рейсах из аэропортов Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, а также из Бостона, Чикаго, Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона.

Аналогичную услугу предлагает компания Secret Flying, которая размещает на своем сайте информацию о выгодных тарифах и ошибках, а также занимается бесплатной рассылкой.

Вы также можете настроить оповещение о ценах на конкретные маршруты с помощью таких агрегаторов, как Skyscanner или Google Flights.

Лётные документы по нестандартной цене обычно быстро раскупаются, или тарифы исправляют, поэтому действовать нужно быстро.

В чём причина ошибок?

Цены на авиабилеты часто определяются сложными алгоритмами, которые корректируют их на основе таких данных, как спрос на определённые маршруты или расстояние.

Далее они могут корректироваться туристическими агентствами и другими онлайн-посредниками, продающими рейсы. Иногда нестандартная цена появляется из-за человеческой ошибки, например, неправильного ввода данных, либо из-за сбоя в системе (пропуск дополнительных сборов).

В других случаях может быть неверно проведена конвертация валют. Авиакомпания также может неправильно рассчитать километраж стыковочных рейсов, что приведёт к снижению сборов.

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По мере совершенствования технологий и внедрения искусственного интеллекта ошибочные тарифы, вероятно, будут встречаться всё реже, а недочёты будут исправляться быстрее.

Чем это грозит пассажиру?

В большинстве случаев билеты по ошибочным тарифам обычно не аннулируются, авиакомпания пустит вас на борт, хотя это может зависеть от местных законов.

При этом учитывается, была ли ошибка достаточно очевидной, чтобы клиент мог её заметить, а также как долго нестандартная цена была указана в Интернете.

В случае отмены билета, вы имеете право на возврат денег в полном объёме.

Из-за того, что риск всё же существует, Jack's Flight Club и Secret Flying советуют не строить слишком амбициозных планов на поездку, например, бронировать машину на месте, до самой последней минуты.

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Представители Secret Flying утверждают, что есть "небольшая вероятность" того, что авиакомпания может аннулировать билет или потребует доплату. Поэтому, если вы планируете лететь по ошибочному тарифу, лучше всего подобрать жильё с возможностью отмены брони.

Однако если вы случайно забронировали ошибочный рейс, поскольку, по вашему мнению, скидка была не такой уж анормальной, вы можете оспорить действия авиакомпании в случае отмены билета или потребовать компенсацию за любые дополнительные расходы, связанные с планированием вашего путешествия.

По данным Jack's Flight Club, около 70% ошибочных тарифов, которые покупаются через платформу, не отменяются, поскольку авиакомпании стремятся избежать репутационных издержек.

Чтобы максимально избежать отмены билетов, бронируйте их непосредственно у авиакомпании.

Стоит ли оно того?

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Среди последних ошибочных тарифов, которыми поделился Jack's Flight Club, –

рейс из Лондона в Лос-Анджелес авиакомпанией Norwegian за 46 евро,

перелёт из Амстердама в Перу за 164 евро (AeroMexico),

Париж – Токио за 290 евро (AirFrance) в напряженный рождественский период.

Обычно стоимость таких билетов составляет около 410, 800 и 900 евро соответственно.

Недавно компания Secret Flying предложила рейсы бизнес-классом из нескольких городов Германии в Куско (Перу) по цене от €834 за перелёт туда-обратно авиакомпаниями Iberia и LATAM Airlines. Стоимость обычного перелёта бизнес-классом из Мюнхена обычно превышает 3000 евро.

Недавно сайт также обратил внимание читателей на полёты из Стокгольма (Швеция) в Йоханнесбург (ЮАР) авиакомпанией Swiss International Air Lines по цене 250 евро – примерно в два раза ниже обычной цены.