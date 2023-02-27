Мобильность в мире и неравенство: чей паспорт самый "сильный"?

Граждане каких стран обладают самой большой свободой передвижения по планете? Если вы из ОАЭ, то для вас открыты 180 стран: виза либо не требуется совсем, либо въездной документ можно получить на границе. А вот граждане Афганистана могут свободно попасть лишь в 38 государств.

Но, несмотря на сохраняющееся неравенство, за последний год мобильность в мире выросла, и паспорта почти всех стран стали более "сильными". Согласно рейтингу Passport Index, в среднем для владельцев любых паспортов "открылись" 16 новых стран, исключение составил паспорт Вануату (-7 направлений).

По мнению соучредителя рейтинга Гранта Богосяна, это повод для оптимизма: "Мир не только вернулся к уровню открытости, который был достигнут до пандемии, мы превзошли эти показатели! И есть серьёзные основания полагать, что тенденция к росту продолжится".

Обнадёживает тот факт, что всплеск открытости и мобильности наблюдается в период повышенной геополитической напряжённости и экономических потрясений. Это свидетельствует о том, что у разных стран есть общее видение: меньше границ – больше возможностей решить некоторые глобальные проблемы XXI века. Грант Богосян Passport Index

Составители рейтинга признали, что результаты отчасти связаны с отменой санитарных ограничений в большинстве стран, но это объясняется ещё и растущим осознанием того, что свобода передвижения – одна из важных ценностей, а также популярностью удалённой работы и феномена "цифровых кочевников".

САМЫЕ "ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ" ПАСПОРТА В МИРЕ

Несмотря на общий рост мобильности в мире, между владельцами разных паспортов по-прежнему сохраняется неравенство.

1. Объединенные Арабские Эмираты

Страны с безвизовым режимом: 122

Виза по прибытии: 59

Паспорт ОАЭ возглавил рейтинг самых "влиятельных" паспортов по версии Passport Index. Canva

После ОАЭ в рейтинге расположились 10 европейских стран:

2. Германия

Безвизовый режим: 129

Виза по прибытии: 45

3. Швеция, Финляндия, Испания, Франция, Италия

Безвизовый режим: 128

Виза по прибытии: 46

Третью строчку разделили сразу несколько государств ЕС и Шенгенского соглашения, среди них – Швеция. Canva

4. Нидерланды, Люксембург, Австрия

Безвизовый режим: 127

Виза по прибытии: 47

5. Швейцария

Безвизовый режим: 124

Виза по прибытии: 50

Швейцарцы могут посетить 174 страны без заблаговременного оформления визы. Canva

Великобританию составители Passport Index назвали одним из "неудачников" 2022 года. Несмотря на рост показателей глобальной мобильности, эта тенденция замедлилась из-за того, что после брексита Лондон пытается заключить визовые соглашения со странами единой Европы.

Тем не менее, британцы по-прежнему могут открыто посещать 171 государство.

Россия, Турция и Маршалловы Острова разделили 38-ю строчку рейтинга. Без заблаговременного оформления визы россияне могут въезжать в 124 страны. Аргентина, куда с недавних пор массово едут рожать россиянки, предоставляет своим гражданам возможность свободно путешествовать по 161 направлениям (12-е место).

Наихудшие показатели у Афганистана (38), Сирии (39), Ирака (40), Пакистана (44) и Сомали (44).