Мобильность в мире и неравенство: чей паспорт самый "сильный"?

Граждане каких стран обладают самой большой свободой передвижения по планете? Если вы из ОАЭ, то для вас открыты 180 стран: виза либо не требуется совсем, либо въездной документ можно получить на границе. А вот граждане Афганистана могут свободно попасть лишь в 38 государств.
Но, несмотря на сохраняющееся неравенство, за последний год мобильность в мире выросла, и паспорта почти всех стран стали более "сильными". Согласно рейтингу Passport Index, в среднем для владельцев любых паспортов "открылись" 16 новых стран, исключение составил паспорт Вануату (-7 направлений).
По мнению соучредителя рейтинга Гранта Богосяна, это повод для оптимизма: "Мир не только вернулся к уровню открытости, который был достигнут до пандемии, мы превзошли эти показатели! И есть серьёзные основания полагать, что тенденция к росту продолжится".
Составители рейтинга признали, что результаты отчасти связаны с отменой санитарных ограничений в большинстве стран, но это объясняется ещё и растущим осознанием того, что свобода передвижения – одна из важных ценностей, а также популярностью удалённой работы и феномена "цифровых кочевников".
САМЫЕ "ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ" ПАСПОРТА В МИРЕ
Несмотря на общий рост мобильности в мире, между владельцами разных паспортов по-прежнему сохраняется неравенство.
1. Объединенные Арабские Эмираты
Страны с безвизовым режимом: 122
Виза по прибытии: 59
После ОАЭ в рейтинге расположились 10 европейских стран:
2. Германия
Безвизовый режим: 129
Виза по прибытии: 45
3. Швеция, Финляндия, Испания, Франция, Италия
Безвизовый режим: 128
Виза по прибытии: 46
4. Нидерланды, Люксембург, Австрия
Безвизовый режим: 127
Виза по прибытии: 47
5. Швейцария
Безвизовый режим: 124
Виза по прибытии: 50
Великобританию составители Passport Index назвали одним из "неудачников" 2022 года. Несмотря на рост показателей глобальной мобильности, эта тенденция замедлилась из-за того, что после брексита Лондон пытается заключить визовые соглашения со странами единой Европы.
Тем не менее, британцы по-прежнему могут открыто посещать 171 государство.
Россия, Турция и Маршалловы Острова разделили 38-ю строчку рейтинга. Без заблаговременного оформления визы россияне могут въезжать в 124 страны. Аргентина, куда с недавних пор массово едут рожать россиянки, предоставляет своим гражданам возможность свободно путешествовать по 161 направлениям (12-е место).
Наихудшие показатели у Афганистана (38), Сирии (39), Ирака (40), Пакистана (44) и Сомали (44).