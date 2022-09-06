С повестки дня Евросоюза снят вопрос о полном запрете на въезд в него россиян. Но получить шенгенскую визу им станет труднее и дороже. Еврокомиссия подтвердила, что с 12 сентября будет приостановлено действие упрощенного визового режима с Россией. Такой решение приняли на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС.

Еврокомиссар Илва Юханссон написала накануне в Twitter, что когда в 2007 году выдача виз была упрощена, "это было знаком доверия, которое теперь полностью разрушено агрессивной войной России".

"Быть туристом в Евросоюзе не является фундаментальным правом, - добавила Юханссон на пресс-конференции во вторник. - Сегодня Еврокомиссия приняла предложение полностью приостановить действие соглашения по визам с Россией. На данный момент нет основы для доверия и особо благоприятных отношений между ЕС и РФ. Эта приостановка будет означать, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС".

Как только это решение будет одобрено столицами ЕС, визовый сбор для россиян увеличится с 35 евро до 80, а сроки оформления виз - с 15 до 45 дней. Ограничения не будут распространяться на россиян, нуждающихся в защите, таких как журналисты, диссиденты или правозащитники, а также на тех кто приезжает по семейным причинам»

Евродепутат из Германии Сергей Лагодинский не ожидает, что пострадавшие от это меры олигархи и приближённые Путина обратят свой гнев на президента:

"По-моему, некоторые думают, что российские граждане, которые больше не смогут гулять по Парижу или делать покупки в Берлине, из-за этого восстанут против своего правительства. Я думаю, что такие европейцы в лучшем случае наивны, - сказал Лагодинский. - Но решение по визам - это важный символ, это важное напоминание нашим русским - мы их уже даже не можем назвать партнёрами - противникам в ряде случаев, о том, что многие из них несут личную ответственность".

По данным пограничного агентства Frontex, с февраля в Евросоюз прибыло более миллиона россиян, в основном через Финляндию и Эстонию.

Страны ЕС оставляют за собой право отказывать в визе «определенным категориям» российских граждан, которые «могут нести угрозу национальным интересам, внутренней безопасности или международным отношениям» государства.