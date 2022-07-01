Украина ввела визовый режим для россия

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян.

В условиях разрыва дипломатических отношений с Россией и закрытии посольства и консульств подать документы на визу можно в третьих странах либо в центрах внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

При этом, как пояснили в МИД Украины, окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы.