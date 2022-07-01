English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украина ввела визовый режим для россия

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Украинский пограничный контроль в поезде
Украинский пограничный контроль в поезде   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян.

В условиях разрыва дипломатических отношений с Россией и закрытии посольства и консульств подать документы на визу можно в третьих странах либо в центрах внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

При этом, как пояснили в МИД Украины, окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы.