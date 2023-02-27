"Родильный туризм" россиянок в Аргентине: бизнес для мошенников

Ольга интересуется, придётся ли ей приспосабливаться к новой среде и по-настоящему интегрироваться в местное общество. Настя хочет узнать, планируют ли другие будущие мамы перелёт в июне. Валентину беспокоит разница во времени и то, как это отразится на её удалённой работе. Это лишь некоторые вопросы, которые российские женщины разместили на популярных форумах, посвящённых "туризму ради родов" в далёкой безвизовой Аргентине – после начала российского вторжения в Украину россиянки на поздних сроках беременности стали массово скупать билеты в южноамериканскую страну.

По заявлениям властей, за последние месяцы тысячи молодых россиянок прибыли в Буэнос-Айрес и другие города страны. Аргентина автоматически – по "праву почвы" или "праву земли" (Jus soli) – предоставляет гражданство детям, родившимся на её территории, а родители могут получить постоянный вид на жительство, а затем – подать заявление на получение паспорта. При этом масштабы миграции беспокоят чиновников: в феврале на одном только рейсе Ethiopian Airlines в столицу Аргентины прилетели 33 беременные россиянки.

Расследование Euronews раскрыло сеть российских туристических агентств и других посредников, которые берут с рожениц из России до 35 000 долларов и дают им ложные обещания, которые многие юристы приравнивают к мошенничеству.

"ВТОРОЙ ПАСПОРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ – БЫСТРЕЕ ВСЕГО В МИРЕ!"

Российские фирмы, освоившие новую прибыльную нишу, обычно представляют Аргентину как страну, где быстрее всего в мире родителям можно обзавестись вторым паспортом. Портал RuArgentina предлагает российским женщинам помощь в организации родов в Аргентине.

Портал RuArgentina продолжает рекламировать свои услуги по организации родов в Аргентине. скриншот, RuArgentina

За $100 можно узнать информацию по телефону, а стоимость пакета "эконом-класса" составляет $5500: в тариф входят консультации у врача и оформление некоторых документов для ребенка. По словам юристов, именно на этом этапе российские семьи получают ложную информацию о предстоящем процессе.

RuArgentina обещает "гражданство для родителей сразу после рождения ребенка" в Аргентине, а также утверждает, что для этого вовсе не обязательно жить в стране. Тем не менее рекламные аргументы расходятся с действительностью.

Адвокат Кристиан Рубилар, представлявший интересы нескольких россиянок, у которых возникли проблемы при пересечении границ, утверждает, что RuArgentina вводит в заблуждение людей, желающих получить второе гражданство. Он рассказал Euronews, что подал жалобу на "преступную организацию" RuArgentina, поскольку "она обещает, что клиентки могут получить гражданство, даже если они покинут Аргентину и никогда не вернутся. Это стопроцентная ложь".

Это не просто компании или туристические агентства, корректнее использовать термин "преступная организация". Кристиан Рубилар Адвокат

На сайте RuArgentina всё же есть более точная информация о процессе получения аргентинского гражданства, но до неё нужно ещё дойти: главная страница и основные рекламные аргументы откровенно вводят потенциальных клиентов в заблуждение.

Условия получения гражданства в разных странах, по версии RuArgentina. скриншот, RuArgentina

Euronews связался с основателем компании Кириллом Маковеевым, бизнесменом из Новосибирска, который живёт в Аргентине с 2014 года, но он отказался отвечать на вопросы, сославшись на продолжающееся полицейское расследование его деятельности.

"БИЗНЕС НА МИЛЛИОНЫ И НЕЗАКОННАЯ СЕТЬ"

С начала февраля полиция и миграционная служба провели серию рейдов в связи с "родильным туризмом" и деятельностью "мафиозных организаций". По словам Кристиана Рубилара, уголовное расследование было начато в отношении нескольких компаний, включая RuArgentina.

Тем не менее, несмотря на проблемы, RuArgentina продолжает рекламировать свои услуги по организации родов и дальнейшей легализации родителей. Власти не ввели никаких ограничений на въезд обладателей российского паспорта. Это связано с тем, что исторически Аргентина –страна мигрантов. Законодательство поддерживает тех, кто намерен обосноваться в стране, а изменение конституции в угоду конъюнктуре заняло бы много времени, объясняет адвокат.

"Аргентина принимает мигрантов, приехавших к нам в поисках лучшего будущего. Это не означает, что мафиозные организации могут зарабатывают деньги, предлагая получить наш паспорт людям, которые не собираются жить в нашей стране.

Аргентинская газета "La Nación" сообщает, что с декабря ведётся еще одно расследование "многомиллионного бизнеса и незаконной сети", которыми управляет супружеская пара из России – Руслан Юслашев и Елена Куклина. Они подозреваются в том, что в рекордно короткие сроки предоставляли российским гражданам поддельные документы для получения аргентинского гражданства. Как сообщается, в доме супругов полиция обнаружила крупную сумму денег, а также изъяла ноутбуки и телефоны.

ПОЧЕМУ АРГЕНТИНА ТАК ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА?

Привлекательность аргентинского паспорта объясняется тем, что россиянам всё сложнее перемещаться по миру из-за санкций. Аргентинцам гарантирован безвизовый въезд в 171 страну, в то время как в списке безвизовых стран для россиян всего лишь 87 направлений.

Иммиграционное законодательство позволяет россиянам въезжать в Аргентину и находиться там без визы в течение 90 дней. Дети иностранцев, родившиеся в стране, автоматически получают гражданство, это открывает путь для натурализации родителей. Аргентина также известна хорошим медицинским обслуживанием.

"Медицина здесь стоит дешевле", – говорит Алия Лыхина, россиянка, приехавшая в Аргентину в мае 2022 года. – "общаться с врачами приятно, не так сложно получить документы. Процесс очень понятный".

У Алексея и его жены Дины в июне родилась дочь Эмилия. Они также в восторге от местной системы здравоохранения и перспективы получить аргентинский паспорт. "Но не это было основной причиной нашего переезда из России", – говорит отец семейства, – "настоящей причиной была война".

За последние три месяца в страну въехали 5 819 будущих мам. Флоренсия Кариньяно директор национальной миграционной службы Аргентины

"НЕ НУЖНО ДАЖЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ"

Но не все российские пары отправляющаяся в Южную Америку, пользуется услугами подобных "туристических агентств". Анатолий и его жена Ирина готовятся стать родителями. Семья прилетела в Буэнос-Айрес, когда Ирина была уже на девятом месяце беременности.

"Мы не понимаем, зачем людям платить непонятным посредникам, ведь россияне могут приехать в Аргентину без визы и спокойно оставаться в течение 90 дней", – говорит Анатолий.

Россиянам не нужно тратить большие деньги, чтобы приехать в Аргентину и подать заявление на получение гражданства – даже в случае обращения к адвокату, расходы, скорее всего, составят около 10% от суммы, которую требуют агентства.

"Единственной проблемой стали поиски съёмной квартиры", – говорят супруги. – "Сейчас мы живём в гостинице, и уже очень скоро в нашей семье будет пополнение".