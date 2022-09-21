На сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов раскуплены почти все билеты на рейсы в безвизовые страны на ближайшие дни.

Массовое бронирование, как сообщают СМИ, началось после объявления президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации", которая коснется по меньшей мере 300 тысяч российских резервистов.

По данным сервиса Aviasales, улететь прямым регулярным рейсом из Москвы в Стамбул сейчас можно не раньше начала следующей недели, билет на 26 сентября стоит больше 100 тысяч рублей (около €1700), пишут "Ведомости".

Такая же ситуация с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте "Аэрофлота" на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс стоимостью от 122 тысяч рублей. Билет на прямой рейс в Баку у "Аэрофлота" можно забронировать только на пятницу за 74,5 тысячи рублей, сообщает РБК.

При этом билеты на рейсы с пересадками еще доступны, но по более высокой цене.

Лидеры всех фракций Государственной думы РФ в среду поддержали решение президента, Минобороны и Генштаба о проведении частичной мобилизации.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рекомендовал подлежащим мобилизации гражданам не выезжать на отдых за границу. По его словам, до получения повестки лица, можно перемещаться в пределах страны. "Но лучше этого не делать", — отметил депутат.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что никаких ограничений для выезда российских граждан из страны в условиях частичной мобилизации пока не вводилось.

Согласно закону, гражданам, которые подлежат мобилизации, после получения повестки запрещается выезд из России.