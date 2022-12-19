Путешествие по югу США: парк "Келли Инграм"

Джонни Питтс, британский писатель и фотограф, продолжает своё путешествие по «тропе гражданских прав» на юге США. На этот раз он посетил Бирмингем, штата Алабама.

Знакомство с Бирмингемом начинается с парка «Келли Инграм». Это историческое место, мемориальный комплекс с памятниками и скульптурными композициями, посвящёнными движению за гражданские права.

О наследии Бирмингема рассказывает историк Института гражданских прав Барри Макнили. По его словам, создавая мемориальный парк, мэрия вдохновлялась опытом Израиля в сохранении памяти. В 1970-е делегация из Алабамы посетила выставку, посвящённую Холокосту. Тогда и появилась идея рассказать всем историю борьбы за гражданские права в Бирмингеме и попытаться таким образом сделать мир лучше.

«Революция и примирение»

Парк «Келли Инграм» называют местом революции и примирения. Именно здесь был центр наиболее ожесточённого противостояния, когда тысячи молодых людей устраивали шествия к обеденным прилавкам в универмагах, библиотекам, куда не допускали чернокожих без поручительства белого человека, к мэрии, где чернокожих не регистрировали для голосования.

Точкой максимального накала Макнили называет сентябрь 1963. Тогда Объединённые кланы Америки в ответ на программу интеграции школьной системы Бирмингема устроили взрыв в баптистской церкви на 16-й улице. Эта церковь служила одновременно убежищем для нуждающихся и штаб-квартирой активистов движения за гражданские права.

Церковь на 16-й улице в Бирмингеме, Алабама Euronews

В результате взрыва погибли четыре маленькие девочки, ещё одна была покалечена. Эта трагедия потрясла весь мир, – говорит Барри Макнили. И тем не менее жители Бирмингема попытались преодолеть боль и ненависть, спровоцированные терактом. Именно с этого, по словам историка, начались большие перемены в Алабаме:

«Если люди и могут взять что-то у Бирмингема, так это идею о том, что изменения возможны. Здесь, в Бирмингеме, у людей были все основания не верить, что они способны изменить мир, но они всё равно это сделали».

Исторический Бирмингем

В Бирмингеме многое напоминает об истории. Понять лучше этот город помогает комик Джермейн «ФанниМейн» Джонсон:

— Ты родился и вырос здесь, но много ездил по Америке с комедийными шоу. Что привело тебя назад в Алабаму и Бирмингем?

— Это скрытая жемчужина. Люди здесь хорошие. У нас отличная еда, шикарные пляжи, прекрасные виды. Что еще надо?

Одно из новых чудес Бирмингема — пешеходный переход City Walk. Здесь устраивают концерты, на которые приходят люди со всего города, в том числе семьи с детьми.

Переход City Walk в Бирмингеме, Алабама Euronews

Между 19-й и 16-й улицами можно погулять по району с богатой историей. Здесь проходили марши за гражданские права, движение, по словам Джонсона, сформировавшее современный Бирмингем:

— Эти люди прокладывали путь и показывали, что можно стать лучше, что можно жить, как единый и вместе с тем разнообразный народ. Мы исключаем из всего расу и просто работаем. Всё возможно!

— Не боитесь стать слишком крутыми?

— Через пару лет в этом городе появится парочка хипстеров.

— Если не через пару месяцев.

— Они уже тут. Но мы всем рады. Это лишь добавляет разнообразия.

Джермейн Джонсон рассказал, где, по его мнению, стоит побывать в Бирмингеме. Это прежде всего рестораны для любителей кухни Юга в Истсайде и Вестсайде. Те, кто любит отрываться на вечеринках, обязательно должны посетить Лейквью. И, конечно, совет от комика для тех, кто любит посмеяться: загляните в клуб «Стардом».