English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Тематические серии

Путешествие по югу США: парк "Келли Инграм"

Путешествие по югу США: парк "Келли Инграм"
Авторское право  euronews
 Tim Gallagher

Джонни Питтс, британский писатель и фотограф, продолжает своё путешествие по «тропе гражданских прав» на юге США. На этот раз он посетил Бирмингем, штата Алабама.

Знакомство с Бирмингемом начинается с парка «Келли Инграм». Это историческое место, мемориальный комплекс с памятниками и скульптурными композициями, посвящёнными движению за гражданские права.

О наследии Бирмингема рассказывает историк Института гражданских прав Барри Макнили. По его словам, создавая мемориальный парк, мэрия вдохновлялась опытом Израиля в сохранении памяти. В 1970-е делегация из Алабамы посетила выставку, посвящённую Холокосту. Тогда и появилась идея рассказать всем историю борьбы за гражданские права в Бирмингеме и попытаться таким образом сделать мир лучше.

«Революция и примирение»

Парк «Келли Инграм» называют местом революции и примирения. Именно здесь был центр наиболее ожесточённого противостояния, когда тысячи молодых людей устраивали шествия к обеденным прилавкам в универмагах, библиотекам, куда не допускали чернокожих без поручительства белого человека, к мэрии, где чернокожих не регистрировали для голосования.

Точкой максимального накала Макнили называет сентябрь 1963. Тогда Объединённые кланы Америки в ответ на программу интеграции школьной системы Бирмингема устроили взрыв в баптистской церкви на 16-й улице. Эта церковь служила одновременно убежищем для нуждающихся и штаб-квартирой активистов движения за гражданские права.

Euronews
Церковь на 16-й улице в Бирмингеме, АлабамаEuronews

В результате взрыва погибли четыре маленькие девочки, ещё одна была покалечена. Эта трагедия потрясла весь мир, – говорит Барри Макнили. И тем не менее жители Бирмингема попытались преодолеть боль и ненависть, спровоцированные терактом. Именно с этого, по словам историка, начались большие перемены в Алабаме:

«Если люди и могут взять что-то у Бирмингема, так это идею о том, что изменения возможны. Здесь, в Бирмингеме, у людей были все основания не верить, что они способны изменить мир, но они всё равно это сделали».

Исторический Бирмингем

В Бирмингеме многое напоминает об истории. Понять лучше этот город помогает комик Джермейн «ФанниМейн» Джонсон:

— Ты родился и вырос здесь, но много ездил по Америке с комедийными шоу. Что привело тебя назад в Алабаму и Бирмингем?

— Это скрытая жемчужина. Люди здесь хорошие. У нас отличная еда, шикарные пляжи, прекрасные виды. Что еще надо?

Одно из новых чудес Бирмингема — пешеходный переход City Walk. Здесь устраивают концерты, на которые приходят люди со всего города, в том числе семьи с детьми.

Euronews
Переход City Walk в Бирмингеме, АлабамаEuronews

Между 19-й и 16-й улицами можно погулять по району с богатой историей. Здесь проходили марши за гражданские права, движение, по словам Джонсона, сформировавшее современный Бирмингем:

— Эти люди прокладывали путь и показывали, что можно стать лучше, что можно жить, как единый и вместе с тем разнообразный народ. Мы исключаем из всего расу и просто работаем. Всё возможно!

— Не боитесь стать слишком крутыми?

— Через пару лет в этом городе появится парочка хипстеров.

— Если не через пару месяцев.

— Они уже тут. Но мы всем рады. Это лишь добавляет разнообразия.

Джермейн Джонсон рассказал, где, по его мнению, стоит побывать в Бирмингеме. Это прежде всего рестораны для любителей кухни Юга в Истсайде и Вестсайде. Те, кто любит отрываться на вечеринках, обязательно должны посетить Лейквью. И, конечно, совет от комика для тех, кто любит посмеяться: загляните в клуб «Стардом».