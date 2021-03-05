Зимняя Москва: сокровищница для туриста

В роскошном убранстве из снега и мороза Москва невероятно хороша. Даже в самую лютую стужу богатая развлечениями столица манит прогуляться.
Парк "Зарядье" в шаге от Кремля – ее новейшее украшение. Отсюда открываются великолепные виды на зимний город.
Жемчужина в зимнем ожерелье Москвы - музей-заповедник "Царицыно", его романтические аллеи хранят тайны Екатерины Великой, для которой знаменитые архитекторы строили здесь дворцы. В одном из писем императрица называет Царицыно "раем на земле".
У Москвы зимой - невероятная динамика. Есть огромное множество мест, куда особенно приятно приходить в мороз. Например, на самый большой каток в столице.
Кататься по центральной аллее ВДНХ - эстетическое удовольствие. И до Космоса здесь рукой подать. В легендарном павильоне выставлен полномасштабный макет орбитального комплекса МИР, в котором тренировались космонавты.
С наступлением темноты зимняя Москва тоже приглашает в космическую одиссею. Ее катки, парки, бульвары и улицы украшены художественной иллюминацией, которая завораживает, как звезды далеких галактик.
Желающим открыть для себя Москву путешественникам поможет приложение RUSSPASS.