Зимняя Москва: сокровищница для туриста

В роскошном убранстве из снега и мороза Москва невероятно хороша. Даже в самую лютую стужу богатая развлечениями столица манит прогуляться.

Парк "Зарядье" Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Парк "Зарядье" в шаге от Кремля – ее новейшее украшение. Отсюда открываются великолепные виды на зимний город.

Москва зимой – это возможность погрузиться в прошлое, ощутить наши традиции, ощутить нашу русскую душу и при этом оставаться в современном динамичном городе Алёна Круговая гид и историк

Жемчужина в зимнем ожерелье Москвы - музей-заповедник "Царицыно", его романтические аллеи хранят тайны Екатерины Великой, для которой знаменитые архитекторы строили здесь дворцы. В одном из писем императрица называет Царицыно "раем на земле".

Парк "Царицыно" Dmitry Abaza/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

У Москвы зимой - невероятная динамика. Есть огромное множество мест, куда особенно приятно приходить в мороз. Например, на самый большой каток в столице.

Кататься по центральной аллее ВДНХ - эстетическое удовольствие. И до Космоса здесь рукой подать. В легендарном павильоне выставлен полномасштабный макет орбитального комплекса МИР, в котором тренировались космонавты.

Каток на ВДНХ Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

С наступлением темноты зимняя Москва тоже приглашает в космическую одиссею. Ее катки, парки, бульвары и улицы украшены художественной иллюминацией, которая завораживает, как звезды далеких галактик.

Желающим открыть для себя Москву путешественникам поможет приложение RUSSPASS.