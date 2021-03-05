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Зимняя Москва: сокровищница для туриста

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Зимняя Москва: сокровищница для туриста
Авторское право  euronews
 Галина Полонская
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В роскошном убранстве из снега и мороза Москва невероятно хороша. Даже в самую лютую стужу богатая развлечениями столица манит прогуляться.

Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Парк "Зарядье"Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Парк "Зарядье" в шаге от Кремля – ее новейшее украшение. Отсюда открываются великолепные виды на зимний город.

Москва зимой – это возможность погрузиться в прошлое, ощутить наши традиции, ощутить нашу русскую душу и при этом оставаться в современном динамичном городе
Алёна Круговая
гид и историк

Жемчужина в зимнем ожерелье Москвы - музей-заповедник "Царицыно", его романтические аллеи хранят тайны Екатерины Великой, для которой знаменитые архитекторы строили здесь дворцы. В одном из писем императрица называет Царицыно "раем на земле".

Dmitry Abaza/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Парк "Царицыно"Dmitry Abaza/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

У Москвы зимой - невероятная динамика. Есть огромное множество мест, куда особенно приятно приходить в мороз. Например, на самый большой каток в столице.

Кататься по центральной аллее ВДНХ - эстетическое удовольствие. И до Космоса здесь рукой подать. В легендарном павильоне выставлен полномасштабный макет орбитального комплекса МИР, в котором тренировались космонавты.

Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Каток на ВДНХAlexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

С наступлением темноты зимняя Москва тоже приглашает в космическую одиссею. Ее катки, парки, бульвары и улицы украшены художественной иллюминацией, которая завораживает, как звезды далеких галактик.

Желающим открыть для себя Москву путешественникам поможет приложение RUSSPASS.