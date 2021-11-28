3600 тонн льда: крупнейший каток Москвы открылся на ВДНХ

Каток на ВДНХ стал самым большим в Москве: льдом залили всю центральную аллею парка вокруг знаменитых фонтанов. Площадь — 20 тысяч квадратных метров. В этом году, в отличие от прошлого, провели красочную театрализованную церемонию открытия. Большая культурная программа запланирована и на весь сезон.

Каток на ВДНХ в Москве Alexander Zemlianichenko Jr/Associated Press

Пока в российской столице нет особых ограничительных мер, несмотря на недавнюю крупную волну ковида: в эти выходные темпы заражения упали впервые с сентября. А число выздоровевших впервые с мая превысило число заболевших. Не отмечено в стране и подтверждённых случаев заражения "омикроном". Так что пока на катке не нужен даже QR-код.