Cloudflare отчитался об исправлении глобальной проблемы с доступом

Обновлено: Cloudflare заявил об исправлении глобальной проблемы с доступом

"Мы считаем, что инцидент решен. Мы продолжаем отслеживать ошибки, чтобы убедиться, что все сервисы работают в штатном режиме", - говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее крупные сайты, такие как ChatGPT от OpenAI, Facebook и социальная медиаплатформа X, столкнулись с техническими проблемами после сбоя в работе Cloudflare.

"Cloudflare знает о проблеме, которая потенциально может затронуть нескольких клиентов, и расследует её, - заявила компания. - Более подробная информация будет предоставляться по мере поступления".

Cloudflare предоставляет технологию, которая лежит в основе многих современных веб-сайтов и платформ, помогая им защищаться от хакеров и поддерживать работу сайтов в режиме онлайн в условиях высокой нагрузки.

Система отслеживания сбоев Down Detector, отслеживающая сбои, также столкнулась с техническими проблемами.

Cloudflare заявила, что работа сервисов начинает восстанавливаться, но добавила:

"Клиенты могут продолжать наблюдать более высокие, чем обычно, показатели ошибок, поскольку мы продолжаем работу по устранению неполадок".

Что стало причиной проблемы?

Cloudflare сообщила, что столкнулась с массовыми ошибками с кодом 500, [включая] сбои в работе панели управления и API.

Коды ошибок 500 — это общее сообщение, которое означает, что сервер столкнулся с непредвиденной ситуацией, препятствующей выполнению запроса. Это означает, что сервер знает о наличии проблемы, но не может точно указать её.

В целях устранения проблемы Cloudflare заявила о необходимости временно отключить некоторые сервисы для пользователей из Великобритании.

"Мы внесли изменения, которые позволили восстановить работу Cloudflare Access и WARP. Уровень ошибок для пользователей Access и WARP вернулся к уровню, предшествовавшему инциденту. Мы вновь включили доступ к WARP в Лондоне, — написала компания на своей странице в интернете. - Мы продолжаем работать над восстановлением других сервисов".

Недавние сбои в работе интернета

Этот сбой последовал за недавними перебоями в работе интернет-сервисов, таких как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

В октябре у AWS возникла проблема, вызванная проблемами с подключением компаний к сервисам передачи данных AWS в США, что повлияло на работу интернет-сервисов по всему миру.

"Во время сегодняшнего сбоя новостные сайты, платёжные системы, страницы с информацией для общественности и общественные сервисы зависли", — сказал Грэм Стюарт, руководитель отдела государственного сектора компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью.

"Это произошло не потому, что каждая организация сама по себе дала сбой. Просто перестал отвечать один из уровней, на который они все опираются. Люди видели простую страницу с ошибкой, но взлом затронул системы, которые тормозят работу важнейших сервисов, — сказал он, добавив, что это серьёзная проблема кибербезопасности. - Любая платформа, через которую проходит такой объём мирового трафика, становится мишенью. Даже случайный сбой создаёт помехи и неопределённость, которыми злоумышленники умеют пользоваться".