Самый удобный для жизни город в мире - Вена

Австрийская столица третий год подряд получает звание самого комфортного для проживания города на планете. В рейтинге Global Liveability Index Вена обошла Копенгаген и Цюрих, оставив позади ещё 170 городов.

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Живописные места, чистые воздух и улицы, развитая инфраструктура, богатая событиями культурная жизнь. Что должен предложить город, чтобы его считали комфортным?

Вена снова заняла первое место в рейтинге Global Liveability Index журнала The Economist как самый удобный для жизни город в мире.

Дэниел Харпер, корреспондент Euronews:

"Уже третий год подряд Вена становится городом номер один в мире с самыми благоприятными условиями для жизни по версии Economist intelligence unit. Оценка проводилась по множеству критериев в пяти категориях. Это здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура".

В рейтинг включены 173 города планеты. Их оценивали и ранжировали по 30 критериям.

Николаус Гразер, представитель Венского совета по туризму:

"Исследования и рейтинги Mercer или Economist Intelligence Unit всесторонне рассматривают такие факторы, как наличие зелёных насаждений, работа общественного транспорта или состояние инфраструктуры. Я, как человек, живущий здесь, считаю, что Вена отвечает многим требованиям и действительно является очень удобным для жизни городом, городом, в котором просто всё хорошо функционирует. Вена идеально сочетает в себе североевропейскую эффективность и южноевропейский стиль жизни, который предполагает стремление наслаждаться ею. Дело не столько в том, что вы можете делать в городе, сколько в том, чем вы хотите заниматься".

Одно из главных преимуществ - качество общественного транспорта. Но в то же время, жители австрийской столицы недовольны высокими ценами на продукты питания.

Ларс Мартен, житель Вены:

"Это звучит просто, но по-моему, очень важно, как работает транспортная система. По Вене очень легко передвигаться. Вы можете добраться из пункта А в пункт Б минут за 30".

Анна Россолини, жительница Вены:

"Здесь довольно дорогая выпечка. Но это же не главная жизненная потребность. Еда дорогая, и это единственное, что немного огорчает. Поскольку Вена могла бы сделать лучше. Но всё же здорово, что можно просто гулять по городу. Всё здесь доступно и безопасно".

На второй строчке в рейтинге расположилась столица Дании - Копенгаген. Тройку замыкает швейцарский Цюрих.