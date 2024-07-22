Помимо Вены, занявшей первое место в рейтинге, еще три европейских города попали в десятку лучших в то время как, в мире царит глобальная нестабильность и растет стоимость жизни.

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Есть много превосходных слов, которыми можно описать Вену: красивая, историческая, живописная, культурная. Теперь к этому списку можно добавить еще одно: постоянная.

Третий год подряд австрийская столица признается самым удобным для жизни городом мира из 173, включенных в ежегодный рейтинг Global Liveability Index журнала The Economist.

Лидерство города на Дунае кажется неоспоримым: она возглавляла 9 из 11 последних рейтингов.

В этом году Вена получила отличные оценки в четырех из пяти категорий, но, учитывая ее постоянное превосходство, ее жители, похоже, могут уже написать книгу о том, как же им здесь жить хорошо.

Большая часть топ-10 этого года осталась практически неизменной по сравнению с 2023 годом, за исключением одного или двух городов: они либо поднялись выше в рейтинге, либо откатились назад.

Заметным изменением стало доминирование городов Западной Европы, которые заняли три первых места и четыре места в верхней части таблицы.

Как составляются рейтинги?

Удобство жизни - понятие субъективное, и, конечно, Глобальный индекс The Economist не является непогрешимым. Тем не менее, оценки определяются с помощью набора контрольных показателей.

Общий рейтинг каждого города определяется путем усреднения оценок из 100 баллов в пяти различных категориях: стабильность, культура и окружающая среда, образование, здравоохранение и инфраструктура.

В пяти объемных категориях есть 30 пунктов данных и анализа, которые помогают определить оценку в каждой категории.

Например, в категории "Стабильность" учитываются угроза терроризма, случаи гражданских беспорядков и уровень преступности. В сфере здравоохранения и образования учитываются качество и доступность услуг. Что касается инфраструктуры, то оцениваются общественный транспорт, дороги, транспортное сообщение, жилье и коммунальные услуги.

Средний балл в этом году вырос до 76,1 из 100 благодаря улучшениям в таких областях, как образование и здравоохранение. Однако стабильность стала единственной заметной категорией, где оценки резко упали.

Помимо протестов в Европе, связанных с иммиграцией и сельским хозяйством, а также беспорядков и войн в других частях мира, продолжает сказываться продолжающийся кризис стоимости жизни.

Инфляция была названа главной причиной жилищного кризиса в нескольких городах, попавших в рейтинг, в том числе в Австралии и Канаде, где доступность арендного жилья низка, а стоимость покупки недвижимости стремительно растет.

Восточная Европа догоняет Запад

В соответствии с успехами Вены в рейтинге The Economist, Западная Европа также остается самым удобным для жизни регионом мира, занимая первые места в четырех категориях из пяти.

В этом году в рейтинг попали 30 западноевропейских городов, набравших 92 балла из 100.

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Однако общий балл региона снизился по сравнению с прошлым годом из-за растущей нестабильности в таких странах, как Германия и Ирландия, которых сотрясли разрушительные протесты, отмечается в исследовании.

Наибольшее улучшение среди всех регионов было отмечено в Восточной Европе, занявшей четвертое место по показателям высшего образования и здравоохранения.

В число самых значительных изменений в рейтинге вошли Будапешт, который получил 92 балла и поднялся на семь мест до 32-го.

Белград и Бухарест (оба получили 74,5 балла) поднялись на шесть и пять мест соответственно и заняли 94-е место.

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Что касается самых низких показателей, то восемь городов Западной Европы опустились вниз. Самый резкий спад наблюдался в Дублине, который опустился на семь мест до 39-й позиции.

Немецкие города в целом продемонстрировали наихудшее падение: Мюнхен опустился на шесть позиций до 27-го места, а Гамбург - на пять.

Штутгарт, Берлин и Дюссельдорф опустились ниже в таблице, также как Брюссель и Барселона.

Наибольшее падение зафиксировано в Тель-Авиве, который опустился на 20 позиций с 92-го на 112-е место из-за снижения оценки стабильности из-за последствий войны в Газе, а также в категориях "Культура и окружающая среда" и "Инфраструктура".

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Итак, кто же занял первые 10 мест?

9. Окленд, Новая Зеландия

Auckland, New Zealand. Canva

Окленд занял второе место по улучшению показателей в 2023 году, перепрыгнув через 25 позиций и попав в топ-10. Ему удалось удержать свои позиции в 2024 году благодаря стабильно высоким показателям по всем пяти категориям и идеальным 100 баллам за образование.

9. Осака, Япония

Osaka, Japan. Canva

Осака - единственный японский город и единственный азиатский город, представленный в топ-10. Он получил самый низкий балл за культуру и окружающую среду среди 10 городов с самым высоким рейтингом - 86,8, но получил идеальный балл 100 в категориях "Стабильность", "Здравоохранение" и "Образование".

7. Ванкувер, Канада

Vancouver, Canada. Canva

В то время как Торонто в этом году выбыл из топ-10, Ванкуверу удалось удержаться на первом месте в этом году, хотя он и опустился на две позиции. Как и в других рейтингах Канады, а также Австралии, значительным фактором снижения в этом году стало жилье.

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7. Сидней, Австралия

Sydney, Australia Canva

В то время как европейские города, входящие в первую десятку, вновь поднялись в рейтинге в 2024 году, Сидней, наряду с Мельбурном, в этом году опустился на 3 места до 7-й позиции из-за нехватки доступного жилья.

5. Женева, Швейцария

Geneva, Switzerland. Canva

Швейцарская Женева, сохранившая свои стандарты в то время, как другие откатились назад, заняла достойное место в рейтинге, поднявшись с 7-го места с Калгари в 2023 году на 5-е место с канадским городом в этом году. Наравне с единственным швейцарским городом, вошедшим в топ-10, Цюрихом, Женева немного уступила ему по уровню культурного разнообразия.

5. Калгари, Канада

Calgary, Canada. Canva

Вопреки тенденции, характерной для других канадских городов, вошедших в топ-10, Калгари улучшил свой рейтинг в 2024 году, поднявшись на две строчки и вернув себе часть позиций, которые он потерял, заняв третье место в 2022 году. Он стал одним из четырех городов в первой десятке, получивших 100 баллов за стабильность.

4. Мельбурн, Австралия

Melbourne, Australia. Canva

В 2024 году Мельбурн пережил меньший спад, чем Сидней, опустившись всего на одно место, но, тем не менее, на нем сказались схожие проблемы, связанные с ценами на жилье и его доступностью. Однако здравоохранение и образование были высоко оценены и получили соответственно 100 баллов.

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3. Цюрих, Швейцария

Zurich, Switzerland. Canva

Крупнейший город Швейцарии поднялся с шестого места в 2023 году на третье в 2024 году благодаря отличным показателям в области здравоохранения и образования. Цюрих, как и другие города, вошедшие в топ-3, постоянно фигурирует в рейтингах лучших мест для работы и жизни, но при этом является одним из самых дорогих городов в мире для проживания.

2. Копенгаген, Дания

Copenhagen, Denmark. Canva

Похоже, датчане вполне довольны вторым местом, сохраняя за собой вторую позицию уже третий год подряд, уступая Вене. Дания также постоянно занимает второе место в списке самых счастливых стран мира после Финляндии, так что есть что сказать о столице страны, которая так довольна своим образом жизни. Копенгаген сохраняет отличные показатели по стабильности, образованию и инфраструктуре.

1. Вена, Австрия

Вена была признана самым удобным для жизни городом мира в 2024 году. Canva

В этом году Вена получила 100 баллов в четырех из пяти категорий, но, как и в прошлогоднем отчете, город был отмечен в категории "Культура и окружающая среда" с результатом 93,5 балла из-за отсутствия крупных спортивных мероприятий. Тем не менее, полных баллов в большинстве категорий достаточно, чтобы сместить с первого места близкого соперника - Копенгаген.