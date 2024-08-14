Датская полиция хочет знать преступников в лицо

By Euronews

Официальный Копенгаген сделал запрос на внедрение системы распознавания лиц. Она необходима, говорит полиция, чтобы предотвращать преступления. Их стало больше в связи с притоком злоумышленников из Швеции.

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Полиция Дании планирует внедрить технологию распознавания лиц, чтобы эффективнее контролировать всплеск преступности, связанный с притоком злоумышленников из соседней Швеции.

Комиссар национальной полиции и министр юстиции Дани на встрече с журналистами сообщили, что новые технологии помогут решить проблему участившихся случаев стрельбы и нападений в Копенгагене. Питер Хуммельгаард, министр юстиции, уточнил: "Если у вас есть фотография кого-то или чего-то, то ее можно быстро провести через цифровой инструмент, просмотреть десятки тысяч часов видеозаписей и найти то, что вам нужно. Таким образом, в лучшем случае мы сможем предотвратить инцидент, ну или быстрее найти подозреваемого".

Торкильд Фогде, возглавляющий национальную полицию, согласен. "Распознавание лиц - это биометрический идентификатор, почти столь же надежный, как отпечатки пальцев, - подтвердил он. - Мы проверяем отпечатки через наш цифровой каталог, и никто не задает вопросов по этому поводу. Никто не ждет, что мы будем вручную просматривать все 150 тысяч отпечатков, чтобы увидеть, есть ли у нас совпадение. А вот фотографии мы по-прежнему просматриваем вручную, но можем делать это с опорой на технологию, если наши политики разрешат".

С запросом согласны не все партии. Впереди - дебаты. Дания сообщила об усилении проверок на границе со Швецией. Шведские подростки в последнее время все чаще приезжают в Копенгаген для участия "в разборках"; причем иногда, по данным властей, их нанимают для решения определенных задач датские криминальные группировки.

На прошлой неделе в стране задержали пятерых молодых шведов, причастных к различным инцидента в Дании.