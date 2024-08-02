EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Турция заблокировала Instagram

Логотип Instagram на мобильном телефоне в Бостоне, США, 14 октября 2022 года.
Логотип Instagram на мобильном телефоне в Бостоне, США, 14 октября 2022 года. Авторское право Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Dwyer/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Официально причина и срок блокировки не уточняются

РЕКЛАМА

В пятницу социальная медиаплатформа Instagram заблокирована в Турции: об этом заявило Управление информационных технологий и связи страны. В официальном сообщении приведён номер соответствующего решения, но причины не разъясняются, как остаётся неизвестным срок блокировки.

Накануне глава Управления обвинил социальную сеть в том, что она якобы блокировала посты с соболезнованиями в связи со смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Это явная попытка цензуры», — заявил глава ведомства в адрес соцсети. Компания Meta, которой принадлежит «Инстаграм», пока не комментировала произошедшее.

Euronews обратился за комментариями к правительству Турции.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Тегеране простились с погибшим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией

Жозеп Боррель о гибели лидера ХАМАС: "Нам нужно искать пути деэскалации"

Жизнь и смерть Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС

Турция Instagram Война Израиля с ХАМАС