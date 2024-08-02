Турция заблокировала Instagram

By Euronews

Официально причина и срок блокировки не уточняются

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В пятницу социальная медиаплатформа Instagram заблокирована в Турции: об этом заявило Управление информационных технологий и связи страны. В официальном сообщении приведён номер соответствующего решения, но причины не разъясняются, как остаётся неизвестным срок блокировки.

Накануне глава Управления обвинил социальную сеть в том, что она якобы блокировала посты с соболезнованиями в связи со смертью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Это явная попытка цензуры», — заявил глава ведомства в адрес соцсети. Компания Meta, которой принадлежит «Инстаграм», пока не комментировала произошедшее.

Euronews обратился за комментариями к правительству Турции.