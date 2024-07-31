Жозеп Боррель о гибели лидера ХАМАС: "Нам нужно искать пути деэскалации"

By Euronews

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после известий о гибели лидера ХАМАС в Иране заявил, что нужно искать пути деэскалации, и вновь призвал незамедлительно остановить боевые действия в Газе.

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Гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и последовавшие за ней заявления иранских властей вызывают опасения относительно расширения войны на Ближнем Востоке.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита во Вьетнам отметил, что необходимо искать пути деэскалации конфликта.

"Я должен дождаться получения дополнительной информации, прежде чем давать какие-либо комментарии. Но до этого была эскалация на границе, и война в Газе продолжается. Пока я был в Лаосе, я разговаривал с министром иностранных дел Ливана Бу Хабибом. Могу только сказать, что мы должны искать пути деэскалации напряженности и избегать войны, которая влияет на весь регион и даже за его пределами. Необходимо прекращение огня в Газе прямо сейчас", - сказал Боррель.

Китай крайне обеспокоен гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и решительно выступает против этого убийства и осуждает его, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы обращаем большое внимание на этот инцидент, решительно выступаем против убийства и осуждаем его, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к дальнейшей нестабильности в регионе. Китай всегда выступает за решение региональных споров путем переговоров и диалога. Необходимо как можно скорее добиться всеобъемлющего и постоянного прекращения огня в Газе, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и конфронтации", - сказал китайский дипломат.

Министр обороны США Ллойд Остин также обеспокоен возможной эскалацией на Ближнем Востоке, но не считает, что гибель Хании обязательно приведет к большой войне в регионе.

"Если Израиль подвергнется нападению, мы, конечно, поможем защитить его. Вы видели, как мы это делали в апреле, и можете ожидать, что мы сделаем это снова. Но мы не хотим, чтобы что-то произошло. Мы будем упорно работать над тем, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное для снижения напряженности и решения проблем дипломатическим путем", - сказал Остин.

В Кремле осудили убийство лидера ХАМАС, заявив, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и могут "существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию".