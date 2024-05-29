В преддверии выборов растёт киберугроза со стороны России

By Euronews

Европейские специалисты говорят о «хактивистах» — хакерах, преследующих политические цели

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Связанные с Россией хакерский группы всё чаще атакуют европейскую киберинфраструктуру в преддверии выборов — об этом заявляют в агентстве ЕС по кибербезопасности. Таких злоумышленников называют «хактивистами» — это хакеры, которыми движет не жажда наживы, а политические мотивы.

Юхан Лепассаар, глава Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA):

«Если оценивать угрозу в целом, то, по нашим наблюдениям, число атак „хактивистов“ — главная задача которых заключается в нарушении работы организаций — удвоилось с 4-го квартала 2023 года по 1-й квартал 2024 года».

Цели таких «хактивистов» — не нанесение материального ущерба, а продвижение определённой дезинформаци и идеологии. В Агентстве по кибербезопасности оценивают эту деятельность как попытку повлиять на исход выборов в Европарламент.

Юхан Лепассаар, глава Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA):

«Одна из главных проблем в Европе — информационные манипуляции и дезинформационные кампании со стороны злоумышленников, которые поддерживают российское правительство в связи с российской агрессивной войной. Они пытаются склонить европейских избирателей в определенную сторону и дезинформировать их».

По словам европейских экспертов, на российский след указывает и то, что многие приёмы и технологии сперва применялись против Украины, а затем появились и в европейском киберпространстве.