Европейская комиссия проверит соцсеть Х (ранее известную как Twitter) на предмет распространения дезинформации и незаконного контента. Это первая подобная процедура, которая будет осуществляться в рамках нового Закона о цифровых услугах (DSA).

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ЕК начала расследование в отношении платформы Х Илона Маска, которое будет сосредоточено на усилиях соцсети по борьбе с незаконным контентом, манипулированием информацией на платформе, а также на мерах, принятых ею для повышения прозрачности.

Задача: определить, нарушала ли она нормы, определённые новым Законом о цифровых услугах (DSA), говорится в официальном пресс-релизе исп. органа.

В октябре Комиссия требовала от соцсети, ранее известной как Twitter, предоставить отчёт в связи с распространением там ложной информации и ненавистнического контента в контексте конфликта Израиля и ХАМАС.

Проанализировав данные отчёта, ЕК решила начать проверку.

"Доказательств, которыми мы в настоящее время располагаем, достаточно, чтобы официально возбудить дело против X, - заявила Маргрете Вестагер, зампредседателя ЕК по цифровым вопросам. - Комиссия тщательно изучит соответствие X требованиям DSA, чтобы обеспечить защиту европейских граждан онлайн - в соответствии с требованиями регламента".

С августа 2023 года X подпадает под действие новых правил ЕС, которые обязывают платформу снижать риски, связанные с распространением незаконного контента, ложных сведений и сцен и насилия.

Брюссель впервые запускает такое разбирательство в рамках DSA.