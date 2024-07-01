Персональные данные являются чрезвычайно ценным активом для цифровых компаний, поскольку позволяют им предлагать рекламодателям индивидуальный путь к потенциальным потребителям

РЕКЛАМА

Европейская комиссия заявила, что американская компания Meta нарушает закон ЕС о цифровых рынках своей практикой, известной как «соглашайся или плати». С прошлой осени этот владелец соцсетей Facebook и Instagram предлагает пользователям, не желающим, чтобы их личные данные использовались для адресной рекламы, просто откупиться.

Представитель Брюсселя Леа Зубер, заявила, что Мета, по сути, попирает право граждан на конфиденциальность:

По нашему предварительному мнению, Meta на самом деле не представила эквивалентной альтернативы тому, чтобы конечный пользователь не давал доступа к комбинации своих персональных данных.

По мнению представителя ведущей европейской организации потребителей BEUC Себастьяна Панта, американская компания лишает их выбора, который бы их устраивал:

Мета была вынуждена изменить на экране варианты подписки, которые она навязывает потребителям с прошлой осени. Главное, чтобы потребителям был предоставлен свободный выбор. Он должен включать добровольно данное согласие потребителя и предоставлять ему услуги, эквивалентные тем, которые он получает сегодня. Потребитель может не давать согласия на перекрестное объединение своих данных между сервисами платформы.

Однако медийный портал "Меты" на вопрос Euronews ответил в письменном виде, что компания соблюдает законодательство Евросоюза и Америки:

Распространять информацию без рекламы разрешается правилами, установленными высшим судом Европы и международными инстанциями. Мы надеемся на продолжение конструктивного диалога с Европейской комиссией, чтобы завершить это расследование.

У Европейской комиссии есть время до марта, чтобы расследовать это дело. Если Meta будет признана виновной, компании придется выплатить штраф в размере до 10% от мирового оборота.

Закон ЕС о цифровых рынках призван обуздать чрезмерную власть больших технологических компаний и обеспечить более справедливую конкуренцию в виртуальном мире.