By Lars Rensing

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Потребители в ЕС могут быть уверены, что через несколько лет получат доступ к огромному объему информации, которая изменит их подход к принятию решений о покупке, способствуя созданию более устойчивого общества, пишет в рубрике "Мнения" Ларс Ренсинг.

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В скором времени ЕС введет обязательное использование цифровых паспортов продукции (DPP), во многих отраслях промышленности. Говоря попросту, DPP - это цифровая запись, содержащая информацию о жизненном цикле продукта.

Сюда включается все: материалы, использованные для его создания, воздействие продукта на окружающую среду, право собственности, способы ответственной утилизации, а также важные сведения о гарантии или техническом обслуживании. Доступ к этой информации обычно осуществляется с помощью носителя данных, например QR-кода или штрих-кода.

Почему это важно?

ЕС предпринимает ощутимые шаги для поддержки создания циркулярной экономики. В рамках своего плана действий ЕС стремится снизить нагрузку на природные ресурсы и предотвратить образование отходов, сохраняя продукты или ресурсы в экономической цепочке можно дольше.

Ставка на экодизайн для устойчивой продукции (ESPR) добавляет еще один уровень сложности: речь идет о критериях экологических характеристик продукции, продаваемой на территории ЕС, что тесно связано с информацией, которая будет добавлена в DPP.

A volunteer repairs a remote control toy truck at a fortnightly repair cafe event in Malmo, November 2021 James Brooks/AP

в сове стратегии движения к циркулярной экономики ЕС устанавливает ряд требований, включая долговечность продукции, возможность повторного использования, модернизации и ремонта; оценивается ее углеродный и экологический след, а также содержание в продукте вторичного сырья. Все эти данные могут быть отражены в цифровом паспорте.

Если говорить о том, что это означает для частных лиц, то мандат ЕС на DPP значительно облегчит потребителям принятие экологически сознательных решений.

По данным группы Forrester, 69 % потребителей хотели бы, чтобы компании были прозрачнее в отношении своей деловой практики. Появление паспортов продукции позволит сделать шаг в нужном направлении. Тем же компаниям, которые еще не внедрили DPP, необходимо начать планировать, как управлять этим процессом в своей цепочке поставок.

Паспорта для одежды и гаджетов

Мандат ЕС распространяется на многочисленные группы товаров, которые поставляются на рынок ЕС независимо от того, где они произведены. Некоторые бренды текстильной промышленности, такие как Nobody's Child, уже начали внедрять свою версию DPP, чтобы потребители могли больше узнать о происхождении приобретаемой одежды и об углеродном следе, оставленном при производстве.

A seamstress embroiders the stars on an EU flag in Budapest, April 2003 BELA SZANDELSZKY/AP

Некоторые отрасли промышленности, в том числе текстильная и электронная, должны внедрить DPP раньше - уже в 2027 году - из-за их влияния на окружающую среду и/или высокого потенциала циркулярности.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что электронные отходы - это самый быстрорастущий поток твердых отходов в мире, который увеличивается в три раза быстрее, чем население Земли. Согласно исследованию компании BT, 41 % британских потребителей имеют дома электрические гаджеты, которые больше не используются или не нужны.

Когда речь идет конкретно об электронных отходах, проблема заключается не только в объеме производимых отходов, но и в рисках, которые они несут для потребителей. Некоторые материалы, используемые для производства электроники, могут быть опасными и вредными, если их не утилизировать ответственно.

Та же группа респондентов из исследования BT указала, что не знает, как утилизировать имеющиеся у них приборы и гаджеты, что свидетельствует о нарастании проблемы.

Что дальше?

Новинка - цифровой паспорт - станет важным шагом на пути к циркулярной экономике, позволив заложить в продукт данные .о существующей цепочке поставок и о том, как они применяются в конкретной компании.

Производителям предстоит предусмотреть создание должностей ответственных за внедрение DPP, чтобы обеспечить соблюдение целей и сроков с опорой на распоряжения ЕС.

Что касается потребителей, то они могут быть уверены, что через несколько лет получат доступ к огромному количеству информации, которая изменит их подход к принятию решений о покупке и так внесет вклад в создание более устойчивого общества.

Циркулярная экономика уже не за горами, и будет интересно увидеть, какое влияние эти нормы окажут на нашу повседневную жизнь и будущие поколения".

Ларс Ренсинг - генеральный директор компании Protokol, поставщика специализированных web3-решений.

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