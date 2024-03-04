Световое загрязнение, полог леса, близость к аэропортам и военным объектам - те экологические факторы, которые могут влиять на сообщения об увиденных НЛО, говорится в новом исследовании.

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Хотя так называемые неопознанные летающие объекты (НЛО) уже давно находятся в центре внимания любителей теорий заговора, в последнее время исследователи и представители власти уделяют этим явлениям все больше внимания.

Только в прошлом году американское космическое агентство NASA провело первую публичную встречу на эту тему, члены Конгресса США опросили на слушаниях разоблачителей, а Пентагон запустил новый веб-сайт, где собраны рассекреченные неопознанные аномальные явления (UAPs).

Теперь исследователи из Университета Юты решили изучить местные экологические факторы, которые могут повлиять на появление этих неопознанных воздушных явлений.

Используя данные Национального центра исследований НЛО США, они изучили около 98 000 сообщений об НЛО за период с 2001 по 2020 годы.

Наблюдения могут быть связаны с географическими факторами

Во-первых, они изучили влияние условий неба, таких как световое загрязнение, полог леса и облачность. Вторым фактором был потенциал присутствия объектов в небе, в данном случае они сосредоточились на близости увиденных НЛО к аэропортам и военным объектам.

В конце прошлого года они опубликовали свои выводы в журнале Scientific Reports.

"Идея заключается в том, что если у вас есть шанс что-то увидеть, то вероятность того, что вы увидите необъяснимые явления в небе, выше", - сказал Ричард Медина, доцент географии в Университете Юты и ведущий автор исследования.

Единственной переменной, которая не влияла на количество наблюдений, была облачность, в то время как остальные факторы соответствовали "первоначальным гипотезам, согласно которым люди сообщают о большем количестве наблюдений там, где у них лучший вид на небо", - говорят авторы.

Большинство наблюдений произошло в западных районах США, что, по мнению авторов, может быть связано с географическими особенностями региона, где много открытых пространств и темного неба, культурой активного отдыха и "паранормальными идеями".

"Запад исторически связан с неопознанными аномальными явлениями - Зона 51 в Неваде, Розуэлл в Нью-Мексико, а здесь, в Юте, у нас есть ранчо Skinwalker в бассейне Уинта и военная деятельность на полигоне Dugway армии США", - говорит Медина.

"Кроме того, здесь есть активное сообщество любителей активного отдыха, которые круглый год проводят на общественных землях. Люди выходят на улицу и смотрят в небо", - сказал он.

Исследование также показало, что наблюдения чаще происходили вблизи аэропортов и военных объектов, что говорит о том, что люди видят воздушные явления, но не считают их связанными с деятельностью человека.

"В небе сейчас больше технологий, чем когда-либо прежде, поэтому возникает вопрос: что же на самом деле видят люди? На этот вопрос трудно ответить, но он очень важен, потому что любая неопределенность может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности", - добавил Медина.

Итак, инопланетян нет?

По словам исследователей, академические исследования неопознанных аномальных явлений практически отсутствуют из-за "клейма летающих тарелок и космических захватчиков".

Достоверных и доступных данных также мало. Для проведения исследования ученые использовали публичную систему самоотчетов, не имеющую реального способа проверки мистификаций.

По мнению исследователей, наблюдаемых закономерностей достаточно, чтобы утверждать, что данные не являются полностью недействительными, и, скорее всего, "некоторые из них являются таковыми, а некоторые - нет".

"Существует множество факторов, которые могут способствовать появлению сообщений об аномальных объектах", - говорит Саймон Брюэр, доцент географии в Университете Юты и соавтор исследования.

"Изучая пространственное распределение сообщений и их связь с местной средой, мы надеемся обеспечить определенный географический контекст, который может помочь в решении или понимании сообщений, поступающих как от населения, так и от военных".

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В будущем исследователи хотят выяснить, играют ли социокультурные факторы какую-то роль в наблюдениях, например, участились ли случаи наблюдения неопознанных явлений после прошлогодних слушаний в Конгрессе или после запуска SpaceX.