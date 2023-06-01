NASA представило доклад о "неопознанных аномальных явлениях"

Euronews

Из около 800 сообщений об "аномальных явлениях" в небе лишь очень маленькая часть привлекла внимание экспертов. Но официального подтверждения внеземной жизни они не нашли.

Группа экспертов NASA, изучающая так называемые "неопознанные аномальные явления", в том числе НЛО, заявила, что они расследовали около 800 таинственных наблюдений.

Многие из них касаются объектов, которые с научной точки зрения не могут быть первоначально идентифицированы как летательные аппараты или известные природные явления.

Но, по словам экспертов, лишь крошечная часть из них действительно заслуживает внимания и имеет признаки "аномальности".

Орган из 16 членов был сформирован в июне прошлого года и провел свое первое открытое заседание.

В его состав вошли бывший астронавт Скотт Келли и другие исследователи из самых разных областей науки, включая астрономию, астрофизику и океанографию.

Но главная интрига по итогам исследования не раскрыта — подтверждения внеземной жизни до сих пор нет, по крайней мере, официально.