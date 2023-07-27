Andrew Naughtie, Euronews

Подробно описав наблюдения за сферическими объектами и объектами в форме Тик-Така, свидетели рассказали о давлении властей и опасениях за свою жизнь.

Спецслужбы США знают гораздо больше о неопознанных объектах, замеченных в небе, но держат эту информацию в секрете. Об этом заявили американские военные Конгрессу США.

Слушания были посвящены так называемым "неопознанным воздушным явлениям" (Unidentified Anomalous Phenomena, или "НВЯ") - этот термин был придуман отчасти для того, чтобы избежать употребления "НЛО".

Несколько очевидцев из числа военных рассказали о предполагаемых секретных военных программах, а также о своих личных наблюдениях за неизвестными объектами, которые, как им казалось, не подчинялись известным физическим и инженерным принципам при полётах в воздушном пространстве США.

Одним из свидетелей был Дэвид Чарльз Граш, бывший офицер разведки ВВС США и разоблачитель, который недавно публично заявил, что американские военные, вероятно, проводят реинжиниринг попавших в аварию неопознанных летательных аппаратов.

Мы посмотрели вниз и вчетвером увидели небольшой белый объект в форме драже Тик-так. Мы приблизились к нему на расстояние примерно полмили, он находился чуть левее от носовой части самолёта, оюъект резко ускорился и исчез прямо на наших глазах. Дэвид Фрейвор бывший адмирал ВМС США

Другой очевидец, командующий ВМС США в отставке Дэвид Фрейвор, подробно рассказал о том, как лично наблюдал за НВЯ над Персидским заливом в 2004 году.

"Осмотревшись, мы заметили участок белого цвета на воде справа от нас. Погода в тот день была близка к идеальной: ясное небо, легкий ветер, спокойное море (без волн), поэтому белая вода выделялась на фоне синей глади океана. Мы посмотрели вниз и вчетвером увидели небольшой белый объект в форме драже Тик-так".

"Мы приблизились к объекту на расстояние примерно полмили, он находился чуть левее от носовой части самолёта, он резко ускорился и исчез прямо на наших глазах. Наш ведомый, летевший на высоте около 8000 футов над нами, потерял видимость. Мы тут же повернули, чтобы посмотреть на белую воду, но обнаружили, что она тоже пропала".

По его словам, "объект значительно превосходил по своим характеристикам" их "новый боинг F/A-18F и не действовал ни по одному из известных аэродинамических принципов, которые мы ожидаем от объектов, летающих в нашем небе".

"Секретные материалы"

По словам некоторых членов комиссии, цель слушаний: расследовать не столько возможные визиты на Землю пришельцев, сколько возможное сокрытие Пентагоном информации о них.

"Мы не будем приводить на слушания о маленьких зелёных человечках или летающих тарелках", - сказал конгрессмен Тим Берчетт. - Жаль разочаровывать многих из вас".

Однако другие его коллеги подчеркнули, что Конгресс пытается проанализировать сотни наблюдений пилотов военного и коммерческого авиатранспорта.

В своей вступительной речи конгрессвумен Анна Паулина Луна, упомянув Розуэлльский инцидент, отметила, что законодателям важно понять_"масштаб того, что это значит не только для нашей страны, но и для всего человечества"._

Благодаря череде официальных разоблачений последних лет и расследований журналистов, начиная со статьи в New York Times от 2017 г., потрясшей общественность, интерес к этой теме возрос.

Известно, что миллионы долларов, без лишнего шума выделенные Сенатом США, были потрачены на изучение этого вопроса, в том числе Целевой группе по изучению неопознанных воздушных явлениях, созданную в 2020 году, а также Управлению по изучению аномалий (AARO), в котором работал Граш.

Новостные сводки, рассекреченные видеоматериалы и показания в Конгрессе свидетельствуют о том, что таких "встреч с пришельцами" было гораздо больше, чем известно общественности, и что все собранные свидетельства очевидцев имеют поразительное число совпадений.

И даже у тех, кто по-прежнему скептически относится к любым предположениям о посещении Земли инопланетными существами, это вызвало тревогу. Ведь, судя по всему, вблизи американских военных объектов некто применяет неизвестной природы передовые технологии и неясно, с какой целью.

Однако слушания, состоявшиеся в среду, знаменуют собой новый поворот в этой истории.

Страх и опасения

И Граш, и Фрейвор отметили, что правительство США может знать или даже иметь в распоряжении инопланетные корабли.

Свидетельства, которые предоставил Граш, считаются косвенными, поскольку он утверждал, что знает о предполагаемых объектах "не из первых рук". Он говорил, что в 2019 году был "проинформирован" о "многолетней программе поиска и реинжиниринга потерпевших крушение неопознанных летательных аппаратов", которая осуществлялась вне контроля со стороны Конгресса.

"На основании собранных данных, я принял решение доложить об этом начальству и нескольким главным инспекторам и фактически стать информатором", - заявил он членам подкомитета.

"Как вы знаете, из-за этого я подвергся преследованиям. Но я надеюсь, что мои действия в конечном итоге приведут к положительному результату - повышению прозрачности".

Фрейвор также выразил озабоченность по поводу того, что правительство в недостаточной мере проверяет сообщения об инцидентах и не осведомляет о них военных.

Он также подтвердил, что объект, который он и другие пилоты видели в Персидском заливе, был способен совершать, как им показалось, невозможные манёвры, против них американских военные оказались бы безоружными.

"Технология, с которой мы столкнулись, намного превосходила все имевшиеся у нас, и её можно было бы применить где угодно... Объект мог отправиться куда-то, упасть за несколько секунд, сделать всё, что захочет, улететь, и мы ничего не смогли бы с этим поделать".

Граш и Фрейвор подчеркнули, что объекты, о которых они говорили, были замечены пилотами не только визуально, но и зафиксированы на радарах, хотя эти данные не были опубликованы.

Технология намного превосходила все имевшиеся у нас, и её можно было бы применить где угодно... Объект мог отправиться куда-то, упасть за несколько секунд, улететь, и мы ничего не смогли бы с этим поделать. Дэвид Фрейвор бывший адмирал ВМС США

Однако главной темой слушаний стало то, что у пилотов и военнослужащих практически нет возможности сообщить об обнаруженных объектах, и не стать при этом в глазах общественности адптами теории заговора против НЛО. Хуже: информаторы могут столкнуться с ещё более серьёзными последствиями.

Граш, например, подтвердил, что опасается за свою жизнь.

Кроме того, для пилотов гражданской авиации системы информирования не существует вовсе. Другой свидетель, бывший пилот F-18 Райан Грейвс, рассказал, что он помог создать группу "Американцы за безопасную авиацию" для поддержки тех, кто сталкивался с НВЯ. Он признался, что не ожидал такого большого наплыва обращений.

По его словам, группа "стала убежищем для более чем 30 свидетелей НВЯ, которые боятся огласки и последствий для своей дальнейшей работы".

Показательно, что на заседании комиссии под руководством республиканцев присутствовали правые члены Палаты представителей наиболее жёстких взглядов - например, Мэтт Гетц из Флориды - наряду с такими левыми политиками, как Александрия Окасио-Кортез.

Это говорит о том, что проблема НЛО выходит далеко за рамки партийных интересов на фоне разногласий между Вашингтоном и Палатой представителей.