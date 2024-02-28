"Давайте скинем Санду!" Несколько голливудских знаменитостей поучаствовали в кампании по дезинформации, нацеленной на президента Молдавии. Аналитики сделали вывод, что звёздами манипулировали.

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В сентябре прошлого года президент Молдавии Майя Санду стала объектом нападок в Интернете. На платформе Cameo появилось видео, на которых американские кинозвёзды дружно призывают сместить её с поста.

Загвоздка в том, что знаменитостями, среди которых были Дольф Лундгрен, Линдси Лохан и Брайан Баумгартнер, манипулировали с целью вовлечь в кампанию против политика.

Это вывод сделали эксперты Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) - аналитического центра, изучающего проблемы дезинформации и прав в цифровой сфере.

Cameo - это платформа, которая позволяет пользователям заказать видео, на которых известные личности зачитывают любой написанный заказчиком текст. Клиенты указывают, для кого и почему должно быть записано видеосообщение, платят по указанному знаменитостью тарифу и получают видео.

Euronews обратился в Cameo за комментарием, но не получил ответа до публикации.

Видео начинается с тёплого приветствия президенту, но затем прерывается пассажем на русском языке: "Мы, голливудские звёзды, поддерживаем народ Молдавии в его стремлении свергнуть тебя, Санду. Мы присоединяемся к флешмобу #DavaiteSkinemSandu"

В отчёте DFRLab говорится, что вызвавшее переполох видео не дипфейк, и что оно было сделано с использованием поддельных субтитров "без согласия вовлечённых знаменитостей".

Ролик распространили известные пророссийские Telegram-каналы. Он набрал не менее пары сотен тысяч просмотров.

Авторы доклада сделали вывод, что эти действия направлены на "дискредитацию и ослабление нынешней проевропейской администрации Молдавии", поскольку президент Санду "движется в сторону европейской интеграции, уходя из сферы влияния России".

Следующие выборы в стране намечены на осень, и Санду намерена баллотироваться на второй срок. Местные СМИ сообщают, что она связывает своё переизбрание с "полной интеграцией в ЕС".

В декабре Брюссель принял решение начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз, наряду с Украиной.