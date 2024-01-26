Молдавия: в ЕС хочет не вся молодежь

Молдавия стремится стать членом ЕС к 2030 году. Главы государств и правительств ЕС решили начать переговоры о приеме в ближайшее время. А что думают жители республики? Euronews попросил корреспондента Ханса фон дер Брели узнать об этом на месте.

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Маленькая Молдавия - большоймногоязычный и многокультурный плавильный котел. Ситуация в республике осложняется постоянными попытками дестабилизации со стороны Москвы. И пока нынешнее проевропейское правительство в Кишиневе стремится ускорить путь к порогу ЕС, пророссийские оппозиционные партии смотрят на восток.

Конечно, стабильное большинство молдаван поддерживает обязательство властей вступить в ЕС к 2030 году. Но есть и те, кто против. Чтобы получить полное представление о ситуации, Euronews побеседовал с тремя молодыми жителями республики. Наши собеседники: Рузанда, работник культуры и сторонница вступления в ЕС, она живет в небольшом селе; Никита, 20-летний студент факультета международных отношений, который восхищается "сильными лидерами, такими как Виктор Орбан, Владимир Путин и Александр Лукашенко"; Надежда, 26-летняя предпринимательница, планирующая как можно скорее наладить сбыт арахисового масла молдавского производства на едином европейском рынке.

Рузанда: "С нами европейская культура станет богаче"

Первая остановка - Хыртоп, небольшая деревня с населением около тысячи человек. Здесь живет Рузанда. Молодая женщина возглавляет ассоциацию деревень, пытающихся замедлить отток молодежи путем расширения культурного предложения, она вкладывает всю свою энергию в художественные проекты и привлечение финансирования. "Отчасти я думаю, что мы являемся частью ЕС и что однажды нас примут в сообщество", - говорит она.

Рузанда верит в объединяющее начало культуры. Euronews

Мы спрашиваем Рузанду, к какой части Европы ближе местное население. "Наша идентичность изменчива, - комментирует она. - В Молдавии много национальностей, мы - многоязычное общество и мы уважаем это разнообразие. Европейская культура - это, конечно, разнообразие, но не только. Это и критическое мышление, критический дискурс. А еще это развитие сообществ на местах!".

Рузанда считает, что молдавская культура хорошо вписывается в евроконтекст: "Молдавская культура - это сочетание традиционного и современного, с нами европейская культура станет богаче!.

Никита: "Радикальная интеграция на Запад - не в наших интересах"

Следующая остановка - многоэтажный жилой район на окраине столицы Кишинева. Никита поддерживает пророссийскую соцпартию. Студент помогает пожилым людям по соседству заполнять заявки на получение субсидий на оплату отопления. Они софинансируются ЕС в рамках программы "Восточное партнерство", но идею вступления в Евросоюз Никита отвергает.

Никита: нет полной евроитеграции! Euronews

"Радикальная интеграция с Западом не в интересах народа", - говорит молодой человек, на книжной полке которого стоит книга В. Жириновского. Он уточняет, что Молдавии стоит развивать с Большой Европой экономические связи, не забывая и о восточных партнерах - России и Китае. "Евроинтеграция в форме, которая имеет место в республике, где идет полная деградация государства, неприемлема", - заключает он.

Надежда: "С вступлением в ЕС двери будут открываться легче"

В промзоне Кишинева трудится наша третья героиня. 26-летняя предпринимательница производит закусочные пасты для бутербродов. Миндаль и фундук у нее - местного производства, арахис привозят из Бразилии, а жирное молоко - из Польши. Надежда - настоящая евроэнтузаистка, намеренная расширять свой бизнес, осваивая новые рынки.

Надежда: в Молдавии большой производственный потенциал. Euronews

"Если мы станем частью ЕС, думаю, некоторые двери будут открываться легче", - говорит Надежда. Недавно она заменила машины, произведенные в Китае, на высокотехнологичное оборудование из Италии. Если Молдавия станет членом ЕС, Надежде не придется платить импортные пошлины. "У нас в республике- большой потенциал, - говорит предпринимательница. - Нам нужно больше развиваться в пищевой промышленности, в производстве, в сельском хозяйстве. Так мы сможем убедить людей остаться, не уезжать, так сможем нанять больше сотрудников". Она уверена, что ее бренд, Moft однажды станет всемирно известным, и вступление Молдавиив ЕС будет способствовать этому.

Молдавия хочет вступить в ЕС к 2030 году: такова цель, объявленная правительством. Но для танго нужны двое: сможет ли ЕС провести необходимые для приема новых членов внутренние реформы? И поспешит ли Молдавия с ожидаемыми от нее фундаментальными преобразованиями в судебной системе, экономике и политике?