ISW: Россия замышляет гибридные атаки на Молдавию и ряд стран НАТО

Американский аналитический центр в своей сводке указывает на то, что Россия "готовит информационный фон" для дестабилизации Молдавии и углубления конфронтации с НАТО. Эстонская разведка, со своей стороны, обеспокоена наращиванием военной мощи РФ у границ с Финляндией.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы военного нападения на кого-либо из своих членов, но отметил, что существует "постоянный риск" гибридных атак.

В последнее время аналитики Института изучения войны (ISW) наблюдали, как кремлёвские деятели, включая президента России Владимира Путина, создают информационную почву для оправдания возможных гибридных атак на Молдавию, а также страны Балтии, Данию и Финляндию.

В своём последнем отчёте эксперты вашингтонского центра утверждают: Кремль проводит против Молдавии информационные операции, очень похожие на те, которые власти РФ использовали перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, вероятно, чтобы создать условия для оправдания возможной российской агрессии против Молдавии в будущем.

Хотя сроки возможной гибридной операции России в этой стране неясны, Кремль готовит информационный фон для её скорейшего проведения.

Ранее Служба внешней разведки Эстонии (VLA) заявила, что продолжающиеся реорганизация и расширение российских вооружённых сил направлены на наращивание военного присутствия на финском направлении и упрочнение позиций в потенциальном противостоянии с другими членами НАТО.

Эстонцы сообщили, что российские военные формируют Ленинградский и Московский военные округа (вместо нынешнего Западного), чтобы усилить давление на Финляндию и НАТО, а также пытаются "частично укрепить свои подразделения" в Балтийском регионе.

И данные VLA, и отчёт ISW говорят о том, что Россия, возможно, организует свои силы таким образом, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе выставить их вдоль границы с НАТО.

Служба внешней разведки Эстонии отмечает: вероятность прямого военного нападения на Эстонию в этом году остаётся низкой, но ситуация с безопасностью в Европе и у границ Эстонии в ближайшем будущем зависит от того, сможет ли Украина при поддержке своих союзников отразить агрессию России.