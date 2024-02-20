Как цифровое неравенство влияет на ЛГБТИ-сообщество во всем мире?

Международная ассоциация опубликовала исследование о том, как цифровое неравенство влияет на ЛГБТ-сообщество во всем в мире.

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Цифровое неравенство — "порочный круг" для ЛГБТИ-сообщества во всем мире, утверждает правозащитная группа.

Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ILGA) опубликовала отчет о неравенстве в доступе к цифровым технологиям, заявив, что это первый глобальный обзор неравного доступа к ноутбукам и устройствам с выходом в интернет для ЛГБТИ-сообщества.

Его участники не могут получить доступ к важной информации, такой как данные о состоянии здоровья, а также к поддерживающему их онлайн-сообществу, говорится в исследовании.

"Доступ к сообществу — это то, что придает большинству из нас силы. Знание того, что ты не один такой и есть кто-то еще, кто работает вместе с тобой на этом пути, — вот откуда мы черпаем большую часть наших сил, особенно как лидеры", — сказал один из участников исследования из Уганды.

В отчете также говорится о том, что существуют опасения по поводу домогательств в интернете, которые, по мнению участников, технологические компании могли бы решить в большей степени.

"Цифровое неравенство затрагивает всех. Для ЛГБТИ цифровое неравенство — это еще и проблема враждебного законодательства и очень специфических барьеров", — сказал менеджер по коммуникациям ILGA Даниэле Палетта.

Он рассказал Euronews Next, что это "порочный круг", поскольку те, кто не имеет доступа к образованию или бросает школу из-за дискриминации, не имеют средств для доступа в интернет.

Это приводит к сокращению возможностей получить высшее образование или работу, что повышает вероятность того, что они будут жить в бедности.

Запугивание и шантаж

В настоящее время в 61 государстве-члене ООН действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые сексуальные контакты по обоюдному согласию. В некоторых странах небезопасно иметь аккаунт в приложении для гей-знакомств.

В Юго-Западной Азии и Северной Африке "есть много случаев подстав, шантажа и злоупотреблений со стороны полиции в приложениях для знакомств и социальных сетях", — говорит Палетта, добавляя, что в некоторых случаях людям не дают пользоваться общественным wifi и медиацентрами.

Еще одна проблема — добраться до места, где есть доступ к интернету: некоторые участники исследования говорили, что, живя в сельской местности, им приходится идти пешком до ближайшего города, что создает риск подвергнуться насилию, если человек явно воспринимается как часть ЛГБТИ-сообщества.

Однако свободный доступ к интернету также может подвергать людей преследованиям в сети.

"Социальные сети — место, где происходит большинство этих бед, — сказал один из участников из Уганды. — Но почему-то модерация контента не воспринимается так серьезно, а люди, которые занимаются модерацией контента, работают не в лучших условиях, поэтому они не могут выполнять свою работу достаточно эффективно".

Европейская обсерватория цифровых медиа (EDMO) в отчете от мая 2023 года заявила, что дезинформация об ЛГБТК-сообществе растет и "часто разжигает ненависть к меньшинствам, законам и институтам".

_"Иногда возникает ощущение, что компании создали что-то и не могут понять, что именно они создали._Необходимы совместные усилия правительств, неправительственных организаций и технологических компаний, чтобы понять, что действительно может работать", — считает Палетта.

"Мы можем обойтись без связи"

Еще один способ улучшить ситуацию с цифровым неравенством и платформами социальных сетей — увеличить финансирование ЛГБТИ-организаций и инициатив по вовлечению в цифровое пространство, советует исследование.

Однако некоторые респонденты отметили, что, хотя подключение к интернету и ресурсы важны, для некоторых ЛГБТИ-организаций это не всегда является самой насущной потребностью.

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"Я знаю, что интернет очень важен, но жизнь наших людей важнее. Мы можем обойтись без связи, — подчеркивает одна из ассоциаций в Тонга. — Но если мы не можем обслуживать наших людей на национальном уровне, как мы сможем подключиться к сообществу за границей, когда у них нет энергии, когда у них нет свободы общения".

В исследовании, проведенном при участии некоммерческой организации The Engine Room, приняли участие представители региональных отделений и руководящих органов ILGA в Латинской Америке и Карибском бассейне, Африке, Европе, Азии и Океании.

Исследование отмечает, что некоторые респонденты могли быть предвзятыми, а также, что в имеющихся данных есть пробелы.