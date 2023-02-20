ЛГБТ-сообщество в Евросоюзе сталкиваются со всё более враждебной и токсичной средой. Годовой доклад организации ILGA-Europe показывает рост насилия против геев и лесбиянок в таких странах, как Словакия, Норвегия, Германия и Ирландия. 2022-й был самым смертоносным годом для ЛГБТИ за более чем 10 лет, говорится в докладе.

Исполнительный директор ILGA-Europe Эвелина Паради:

"В течение многих лет мы предупреждали через наши доклады о разжигании ненависти и нетерпимости, часто со стороны политиков, выборных должностных лиц, ключевых лидеров общественного мнения. Смею сказать, что разжигание ненависти было позволено распространять средствам массовой информации. Мы говорили и видели в течение многих лет, что разжигание ненависти и нетерпимости всегда имеет последствия. В тот или иной момент это всегда приводит к физическому насилию, потому что способствует созданию климата, в котором возможно физическое насилие".

Доклад также предупреждает о «огромной» угрозе для трансгендеров вследствие риторики ненависти, политической поляризации и неверных суждений. Такая напряженная атмосфера мешает принять общеевропейское законодательство о правах транс-людей.

Исполнительный директор ILGA-Europe Эвелина Паради:

"Мы видели в Испании и Финляндии, как трудно вести гражданскую дискуссию на эту тему. Это, безусловно, имело место в Шотландии как части Великобритании. Было очень трудно вести гражданские дискуссии вокруг столь необходимых законов, которые защищают транс-людей от негуманного обращения. И я думаю, что они являются легкой мишенью для правых политиков, потому что всё ещё преобладает непонимание того, каковы реалии трансгендеров, какова реальность смены пола. Но проще играть на недостатке знаний о трансгендерном переходе и продолжающихся предубеждениях".

Но доклад также указывает на положительные сдвиги. Несколько европейских стран запретили или планируют запретить так называемую "конверсионную терапию". Преследования за преступления на почве ненависти стали более успешными в течение 2022 года.

Исполнительный директор ILGA-Europe Эвелина Паради:

"Тем не менее, нам ещё предстоит достичь прогресса в принятии новых, важных и хороших законов, будь то юридическое признание пола, однополого отцовства или однополого партнёрства. В этом году к клубу равноправия в браке присоединились еще несколько стран. Также растёт внимание к правам интерсексуалов. Так что всё это более сложно. Мы должны усилить борьбу и двигаться вперёд".

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