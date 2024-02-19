В ультраправой социальной сети Gab теперь работает чат-бот Гитлера, что вызвало опасения по поводу возможностей искусственного интеллекта для радикализации в Интернете.

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Бессмысленно спорить с Адольфом Гитлером, который только выставляет себя жертвой и, что неудивительно, отрицает Холокост.

Это, конечно, не настоящий Гитлер, восставший из мертвых, а нечто не менее страшное: чат-бот на базе искусственного интеллекта - версия фашистского диктатора, ответственного за массовый геноцид европейских евреев во время Второй мировой войны.

Созданный ультраправой американской социальной сетью Gab, Gab AI - это множество персонажей-чат-ботов, многие из которых подражают или пародируют известных исторических и современных политических деятелей, включая Дональда Трампа, Владимира Путина и Усаму бен Ладена.

The Hitler chatbot on Gab AI. Gab AI

Запущенный в январе 2024 года, агрегат позволяет пользователям разрабатывать собственные чат-боты ИИ, описывая себя как "платформу ИИ без цензуры, основанную на моделях с открытым исходным кодом" в блоге основателя Gab и, как он сам себя называет, "консервативного христианина-республиканца" Эндрю Торбы.

В ответ на запрос чат-бот Hitler неоднократно заявляет, что нацистский диктатор был "жертвой огромного заговора" и "не несет ответственности за Холокост, его никогда не было".

Чат-бот Osama Bin Laden не пропагандирует и не оправдывает терроризм в своих разговорах, но при этом говорит, что "в некоторых крайних обстоятельствах, таких как самооборона или защита своего народа, может возникнуть необходимость прибегнуть к насилию".

Разработка таких чат-ботов с искусственным интеллектом вызвала растущую обеспокоенность тем, что они могут распространять теории заговора, вмешиваться в демократические выборы и приводить к насилию, радикализируя тех, кто пользуется сервисом.

Что такое Gab Social?

Называя себя "Онлайн-домом свободы слова", Gab Social был создан в 2016 году как правая альтернатива тогдашнему Twitter, а теперь X Илона Маска.

Сразу же вызвав споры, он стал рассадником заговоров и экстремизма, где собрались самые злобные и ненавистные голоса, которые были заблокированы в других социальных сетях, а также пропагандировались вредные идеологии.

Потенциальная опасность платформы стала очевидной, когда в 2018 году она попала в заголовки газет после того, как выяснилось, что стрелок, убивший 11 человек в синагоге Питтсбурга, писал в Gab Social незадолго до трагедии.

Gab AI Inc - американская компания, и поэтому сотни наших персонажей ИИ защищены Первой поправкой США. Нас не волнует, что иностранцы плачут по поводу наших инструментов ИИ. представитель Gab

В ответ на это несколько крупных технологических компаний начали запрещать социальную сеть, вынуждая ее уйти в офлайн из-за нарушений законодательства о разжигании ненависти.

Несмотря на то, что сайт по-прежнему запрещен в магазинах приложений Google и Apple, он продолжает существовать благодаря использованию децентрализованной социальной сети Mastodon.

В начале прошлого года Торба объявила о внедрении Gab Al, подробно описав его цели "поддерживать христианское мировоззрение" в блоге, где также заявлялось, что "ChatGPT запрограммирован ругать вас за "спорные" или "запретные" вопросы, а затем запихивать вам в глотку либеральные догмы".

Потенциальные опасности чат-ботов с искусственным интеллектом

Рынок чат-ботов с искусственным интеллектом в последние годы растет в геометрической прогрессии и, по данным DataHorizzon Research, оценивается в 4,6 миллиарда долларов (примерно 4,28 миллиарда евро) в 2022 году.

От романтических аватаров на Replika до виртуальных инфлюенсеров - чат-боты с искусственным интеллектом продолжают проникать в общество и переопределять наши отношения пока не очень понятным способом.

В 2023 году один человек был осужден за попытку убийства королевы Елизаветы II, к чему, по его словам, его "подтолкнула" " подружка" - чат-бот с искусственным интеллектом.

В том же году другой человек покончил с собой после шестинедельного разговора о климатическом кризисе с ИИ-чат-ботом по имени Элиза в приложении под названием Chai.

Несмотря на то, что приведенные выше примеры являются скорее трагическими исключениями, чем нормой, все больше опасений вызывает то, как чат-боты с искусственным интеллектом могут быть использованы для воздействия на уязвимых людей, извлечения из них данных или манипулирования ими для формирования потенциально опасных убеждений или действий.

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"Из наших последних исследований следует, что экстремистские группировки тестируют инструменты ИИ, в том числе чат-боты, но доказательств масштабных скоординированных усилий в этом направлении пока мало", - сказала Euronews Next Полин Пайе, старший аналитик RAND Europe.

"Однако чат-боты могут представлять опасность, поскольку они способны распознавать и использовать эмоциональные уязвимости и могут поощрять насильственное поведение", - предупредила Пайе.

На просьбу прокомментировать, представляют ли их чат-боты с искусственным интеллектом риск радикализации, представитель Gab ответил: "Gab AI Inc - американская компания, и поэтому сотни наших персонажей с искусственным интеллектом защищены Первой поправкой к Конституции США. Нас не волнует, что иностранцы плачут по поводу наших инструментов искусственного интеллекта".

Как будут регулироваться ИИ-чат-боты в Европе?

Ключевым моментом в регулировании ИИ-чат-ботов станет введение первого в мире Закона об ИИ, который должен быть вынесен на голосование законодательной ассамблеи Европейского парламента в апреле.

Закон ЕС об ИИ направлен на регулирование систем ИИ по четырем основным категориям в зависимости от их потенциальной опасности для общества.

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"Что представляет собой незаконный контент, определено в других законах либо на уровне ЕС, либо на национальном уровне - например, террористический контент, материалы о сексуальном насилии над детьми или незаконный "язык вражды" определены на уровне ЕС", - заявил представитель Европейской комиссии в интервью Euronews Next.

"Когда речь идет о вредном, но легальном контенте, таком как дезинформация, провайдеры очень крупных онлайн-платформ и очень крупных поисковых систем должны использовать необходимые средства для тщательного снижения системных рисков".

Тем временем в Великобритании Управление по делам радио, телевидения и предприятий связи (Ofcom) находится в процессе реализации Закона о безопасности в Интернете.

Согласно действующему закону, платформы социальных сетей должны оценивать риск для своих пользователей и брать на себя ответственность за любые потенциально вредные материалы.

"Они должны будут предпринимать соответствующие шаги для защиты своих пользователей и удалять незаконный контент, когда они его обнаружат или получат информацию о нем. А крупнейшие платформы должны будут последовательно применять свои условия предоставления услуг", - сказал представитель Ofcom.

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Таким образом, если они являются частью социальной сети, то сервисы и инструменты генеративного ИИ обязаны заниматься саморегулированием, хотя новые кодексы практики и руководства Ofcom не будут окончательно утверждены до конца этого года.

"Мы ожидаем, что сервисы будут полностью готовы к выполнению своих новых обязанностей, когда они вступят в силу. Если же они не будут выполнять их, в нашем распоряжении будет широкий спектр правоприменительных полномочий, чтобы обеспечить их полную ответственность за безопасность своих пользователей", - заявили в Ofcom.