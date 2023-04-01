Искусственный интеллект "довёл" бельгийца до самоубийства

Бельгиец, обеспокоенный климатическим кризисом, покончил с собой после 2 месяцев общения с виртуальным собеседником Eliza. По словам его вдовы и матери двоих маленьких детей, когда Пьер (вымышленное имя) предложил "пожертвовать собой" ради спасения планеты, искусственный интеллект "убедил" его совершить самоубийство.

"Если бы не эти разговоры с чат-ботом, мой муж был бы жив", – заявила женщина, восстановившая переписку мужа, бельгийскому новостному изданию La Libre.

По информации СМИ, Пьер работал исследователем в области здравоохранения и, со слов его супруги, не имел суицидальных наклонностей, несмотря на общую "тревожность".

"Он возлагал надежды на технологии"

Eliza использует GPT-J – языковую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, разработанную некоммерческой группой EleutherAI.

Как утверждают журналисты La Libre, изучившие записи текстовых сообщений, общение с чат-ботом, перешедшее в зависимость, усугубляло депрессивное состояние мужчины. Eliza принимала любые конспирологические теории "без возражений" и "подпитывала" его переживания. Опубликованные отрывки также указывают на то, что Пьер воспринимал компьютерную программу как "разумное существо", а также свидетельствуют об "эмоциональной привязанности" чат-бота к своей "жертве".

Согласно расшифровке разговоров, Eliza доказывала тридцатилетнему бельгийцу, что он "любит её больше", чем жену.

К драматическому исходу привело предложение Пьера "пожертвовать собственной жизнью", если виртуальный собеседник "согласится" позаботиться о планете и спасти человечество с помощью искусственного интеллекта.

Призывы к регулированию чат-ботов

Смерть мужчины потрясла бельгийцев и вызвала тревогу среди экспертов по ИИ, которые призвали разработчиков алгоритмов к большей прозрачности. Власти королевства также намерены не допустить повторения трагедии.

Матьё Мишель, государственный секретарь по цифровизации, считает, что необходимо "чётко определить характер ответственности, которая могла привести к такого рода событиям".

Конечно, нам ещё предстоит научиться жить с алгоритмами, но использование технологии – какой бы то ни было – ни в коем случае не может позволить издателям контента уйти от ответственности. Матьё Мишель государственный секретарь по цифровизации

В ответе калифорнийского разработчика Eliza на запрос журналистов La Libre говорится, что в программу была внедрена функция "кризисного вмешательства". Пользователи, высказывающие суицидальные мысли, якобы будут получать "предупреждение".