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Новое оружие или "уловка": США будут напрямую говорить с Москвой об угрозе для космоса

Подробности о предполагаемом российском противоспутниковом оружии не были обнародованы, но американские чиновники заявили, что оно не представляет прямой угрозы для людей на Земле.
Подробности о предполагаемом российском противоспутниковом оружии не были обнародованы, но американские чиновники заявили, что оно не представляет прямой угрозы для людей на Земле. Авторское право Canva
By Associated Press
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В Москве назвали "уловкой" сообщения правительства США о разработке Россией нового противосуптникового оружия. Она якобы нужна, чтобы добиться военной помощи Украине".

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Президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с Москвой  по поводу разрабатываемого ей противоспутникового оружия. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он уточнил, что  появление  у России такого потенциала вызывает беспокойство, но на данный момент не представляет непосредственной угрозы, так как оружие - в стадии разработки. "Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или причинения физических разрушений здесь, на Земле", - уточнил Кирби. Известно, что американские чиновники анализируют имеющуюся у них информацию о новой технологии и консультируются по этому вопросу с союзниками и партнерами. В Белом доме подчеркнули, что Америка не намерена нарушать международные соглашения о запрете на размещение оружия в космосе.

Белый дом озвучил информацию о разработке Россией нового оружия  после того как в среду  конгрессмен Майк Тернер призвал Байдена рассекретить  собранные разведкой данные о том, что он назвал серьезной угрозой национальной безопасности. По данным источников CNN, об угрозе стало известно совсем недавно.

Кремль назвал сообщения о ядерном оружии России в космосе  "уловкой". "Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее он отказался комментировать вопросы журналистов о возможных планах России разместить в космосе ядерное оружие.

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